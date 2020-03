Lasbek : Wasserschaden verzögert Fertigstellung der Kita

Durch Drainage und andere bauliche Maßnahmen steigen die Kosten für den Kta-Neubau um voraussichtlich 80.000 Euro.

29. März 2020, 11:59 Uhr

Lasbek | Die Elektriker sind fertig und die Maler haben alles im Lasbeker Kindergartenneubau in Barkhorst gestrichen. Die Räume sind auch belegt, aber nicht durch tobende Kinder. Im Gebäude stehen derzeit große Trockner, mit denen Feuchtigkeit aus dem Estrich herausgeholt werden soll. Grund: Bei Sturm und Starkregen war Wasser in das Gebäude eingedrungen und hatte es quasi überflutet. „Die Wände sind aber trocken geblieben“, betont Lasbek Bürgermeister Harald Lodders.

„Durch den Wasserschaden kann der Fußboden noch nicht verlegt werden“, so Lodders. Der Bodenbelag ist bereits vorhanden. Die Verarbeitung lässt aber auf sich warten. Eigentlich war geplant, dass die Elementargruppen aus dem vorhandenen in das neue Gebäude umziehen sollten. Danach sollte dann das vorhandene Gebäude als Krippe umgebaut und die beiden Gebäude sollten miteinander verbunden werden. Die Krippenkinder sind derzeit in einer ehemaligen Wohnung in der Alten Schule in Lasbek-Dorf untergebracht. Durch den Wasserschaden verzögert sich das jetzt alles. Bürgermeister Lodders hofft, dass der Umzug im Mai erfolgen kann.

Auch an den Außenanlagen wird noch gearbeitet. Es gibt zwar bereits einen Weg von der Straße zum Kindergarten. Und auch mit dem Anlegen der Parkplätze auf dem Gelände wurde bereits begonnen. Es muss aber noch Drainage verlegt werden und auch die Abwasseranschlüsse sind noch noch fertig. Es gibt also noch einiges zu tun. Durch die Verlegung der Drainage und anderer baulicher Maßnahmen steigen die geplanten Kosten voraussichtlich um rund 80.000 Euro. Veranschlagt waren für den Kindergartenneubau 2,2 Millionen Euro. Für den Neubau erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 810.000 Euro. Die Planung für den Außenbereich mit den Spielgeräten übernimmt der Kindergarten selbst.

„Der große Berg soll auf alle Fälle verschwinden“, so Lodders. Zudem sollen die ausgebauten Spielgeräte wieder Verwendung finden. An Mobiliar ist schon einiges vorhanden. „Das haben wir von einem Kindergarten in Bargteheide bekommen“, so Lodders. Dort wurden die Räume neu eingerichtet und die Lasbeker wurden gefragt, ob sie die Möbel haben wollen. Auch die Küche ist bereits bestellt und wird demnächst geliefert. In der Einrichtung können nach der Fertigstellung 85 Kinder in den Elementar- und Krippengruppen betreut werden.