Stormarner Wochenschau : Was wollen uns die Dichter damit sagen?

Betrachtungen zum Wochenausklang.

von shz.de

10. März 2018, 06:00 Uhr

Kulturschock

Du darfst

Zahlenakrobatik

Symbolpolitik

Der Kurpark – Naherholungsgebiet und grüne Lunge in Bad Oldesloe. Einige Künstlerinnen und Künstler haben in dieser Woche Ideen vorgestellt, den Park vielfältiger zu nutzen. Und Ideen gab es: ein Steg auf dem Salzteich, ein Parcours für Hunde, eine Sonnenuhr, ein Barfußpfad oder auch ein Pavillon für die Feuerwehrkapelle und vieles mehr. Die ganze Sache hat nur einen Schönheitsfehler: Es ist kein Geld vorhanden, bereits eingestellte Haushaltspositionen wurden wieder gestrichen. Schließlich muss die Kreisstadt sparen. Aber gab es da kürzlich nicht die schöne Idee, für ein Autokino auf dem Exer 15000 Euro zur Verfügung zu stellen? Was liegt da näher, als im Kurpark nun Schleswig-Holsteins erstes – was schreibe ich – Deutschlands oder gar Europas erstes Hundekino zu eröffnen? Dafür wird es doch sicherlich Geld geben, es muss sich nur ein Verantwortlicher einen Ruck geben! Unsere Karikaturisten hat es uns in schon mal in den buntesten Farben ausgemalt.Wie kommt die Sparkasse Holstein auf ihren neuen Slogan „Meer und Leichtigkeit“? Wenn Ostholsteins Ostseeküste für das Meer zuständig war, bleibt für Stormarn nur die Leichtigkeit. Ist das angemesen? Und was wäre die Alternative? Meer und schön? Schön und erfolgreich? Reich und sexy? Nee geht gar nicht, in diesen moralinsauren Zeiten darf man bestenfalls nicht arm sein, und das auch nur, wenn man großzügig und mildtätig ist. Ist die Sparkasse ja in manchen Bereichen, aber „Weniger arm, mehr großzügig“ klingt auch komisch für eine Bank.In Statistiken gaukeln Zahlen mit ihrer mathematischen Genauigkeit ja immer vor, dass sie wahr wären. Dabei bilden sie nur ab, was der Zählende gezählt und zusammengezählt hat. So kommen Polizeidirektion und Innenministerium auf unterschiedliche Zahlen über die Verkehrsunfälle in Stormarn. Immerhin lässt sich das erklären. Die Direktion hält sich einfach an ihren Zuständigkeitsbereich, und zu dem gehört das lauenburgische Wentorf, das von Reinbek betreut wird, aber nicht Tangstedt, das der Polizei Norderstedt zugeordnet ist. Das Land bereinigt die Statistik so gut es geht um die grenzüberschreitenden Ungenauigkeiten und kommt so auf etwas andere Zahlen. Macht aber nichts, weil sich in der Statistik ohnehin nur das wiederfindet, was die Polizei weiß und wie sie es einordnet. So ist Alkohol häufig Unfall-Ursache, weil er sich dank Alkoholfahne einfach feststellen lässt. Bei Drogen muss man schon „Stoff“ im Auto finden, damit der Verdacht für eine Blutprobe ausreicht. Ähnlich ist es bei Ablenkung am Steuer, die heutzutage vor allem durch das Handy vorkommt. Niemand gibt freiwillig zum, dass er gerade mit dem Smartphone spielte, als es krachte. Mehr Bußgelder wegen Handynutzung am Steuer heißen nur, dass mehr kontrolliert wurde. Alles andere ist Mutmaßung. Aber die Polizei vermutet sicher richtig, dass die Dunkelziffer hoch ist. Und den Appell, auf den Verkehr und nicht auf den Smartphone-Bildschirm zu achten, sollten nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer und Fußgänger beherzigen.Der Kreispräsident versuchte alles, doch den knappen Mehrheitsbeschluss für eine E-Ladesäule konnte er nicht verhindern. Nach anderthalb Jahren Hin und Her hatte niemand mehr Lust auf weitere Debatten. Seinerzeit gab es ein Dutzend Ladesäulen im Kreis, da wäre das noch ein Zeichen gewesen. Jetzt sind es mehr als 40, plus die Schnellladesäulen an der A1. Welches Zeichen sendet Stormarn mit einer 11-kw-Säule aus, wo mittlerweile die doppelte Leistung Standard ist? Wenn’s länger dauert in der Verwaltung, ist wenigstens ihre Batterie voll? Und kostenlos, wie an vielen anderen Ladesäulen, will der Kreis den Strom auch nicht abgeben. Egal, was es kostet.