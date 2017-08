Bad Oldesloe : Was kosten feste Blitzer?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Im Verkehrsausschuss am kommenden Montag, 4. September, ab 18.30 Uhr im WAS-Gebäude am Bahnhof (F 22) geht es ein weiteres Mal um feste Blitzer für den Kreis Stormarn. Eine Säule kostet rund 28 000 Euro plus Montage – eine Messanlage mit Fotoeinheit so um die 75 000 Euro.

Anlass für die erneute Debatte war der Ostring in Ahrensburg, wo Anwohner beklagt hatten, dass sie nicht abbiegen könnten, weil dort schneller als die erlaubten 70 km/h gefahren werde. Dass dort übermäßig gerast wird, wurde bei Messungen mit der mobilen Anlage zwar nicht bestätigt, gleichwohl wird jetzt nach Lübecker Vorbild diskutiert, wie viele Säulen (für die Verkehrssicherheit) man aufstellen könnte, wenn man eine Messeinrichtung kauft.

„Aus Sicht der Verwaltung sind maximal drei bis vier Säulen pro Kamera sinnvoll, damit die Zeitabstände zwischen der Bestückung nicht zu groß werden. Die Kameras sollten mindestens eine Woche in der jeweiligen Säule bleiben, damit der personelle Aufwand für die Einrichtung der Anlage nicht zu groß wird“, heißt es in der Vorlage. In den Haushaltsentwurf für 2018 sind bislang keine Mittel eingestellt worden.

Anders ist das bei der Beteiligung in Höhe von 15 000 Euro an einer Machbarkeitsstudie für Radschnellwege. Den Antrag hatte die Stadt Ahrensburg gestellt, von wo ein Radschnellweg nach Hamburg gebaut werden könnte, und die ebenfalls mit 15000 Euro dabei wäre. Die Studie selbst soll 19 500 Euro kosten, weitere 10 500 für das Dachprojekt kommen hinzu. Da die geplanten Radschnellwege als „Leitprojekt der Metropolregion Hamburg“ angemeldet werden sollen, könnte es allerdings eine Beteiligung der Förderfonds mit bis zu 80 Prozent der Kosten geben.

von Rolf Blase

erstellt am 29.Aug.2017