Mordprozess : Was Freunde und Bekannte über den Angeklagten sagen

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 19.Sep.2017 | 06:00 Uhr

„Worauf warten die noch? Wann wird er endlich festgenommen? Muss ich erst abgestochen daliegen?“ Diese alarmierenden Sätze äußerte das 28-jährige Opfer immer wieder in den vergangenen Monaten vor ihrem gewaltsamen Tod am 12. August 2016. So erzählt es die Zeugin, eine gute Kollegin des Opfers auf dem Erdbeerhof Glantz, wo die getötete junge Frau als Leiterin der Erdbeer-Lounge arbeitete. „Ich möchte, dass es endlich vorbei ist“ habe Svea T. immer wieder gesagt. Doch die junge Frau, bei allen beliebt und als fröhlich, hilfsbereit und optimistisch bekannt, konnte trotz einer einstweiligen Verfügung und mehreren Anzeigen bei der Polizei ihrem schrecklichen Schicksal nicht entrinnen.

Unter Vortäuschung falscher Tatsachen – so sieht es die Staatsanwaltschaft – habe der mutmaßliche Täter Sven S. sie in seine Wohnung an der Alten Landstraße gelockt und sie dort mit drei Schüssen niedergestreckt. Staatsanwalt Nils-Broder Greve plädiert auf Mord, der neue Verteidiger Dr. Jan Markus Schulte hofft auf ein milderes Urteil wegen Totschlags. Die Tat hatte für großes öffentliches Aufsehen und starke Anteilnahme gesorgt, die bis beute anhält.

Am 7. Verhandlungstag nach Wiederaufrollen des Prozesses, der bereits im Februar begann, sitzen viele Freunde und Bekannte des Opfers im Saal im Lübecker Landgericht. Mit Blicken und Gesten machen sie den Eltern von Svea T. Mut, die einander an den Händen halten und besonders bei den eindringlichen Fragen des Verteidigers unruhig werden.

Freundinnen und Kolleginnen der jungen Frau berichten alle von einer endgültigen Trennung im März letzten Jahres und beschreiben den Angeklagten als eifersüchtig, besitzergreifend und nach der Trennung als aggressiv und bedrohlich. Er habe Svea T. von der Straße abgedrängt, den Eltern und ihrer Tochter Drohbriefe geschrieben, das Pferd der Mutter mit einem Messer attackiert, ihr auf dem Erdbeerhof Glantz aufgelauert. Svea habe weinend von diesen Vorfällen berichtet. Aus Angst sei sie zu ihren Eltern gezogen. Einmal sei sie sogar mit einem blauen Auge und einer aufgeplatzten Lippe aufgetaucht, habe aber nicht zugegeben, dass Sven S. sie so zugerichtet habe. Aber alle hätten gewusst, dass er es gewesen sei. Immer wieder habe sie ihre Handynummer ändern müssen.

Ein weiterer Zeuge, Pferdewirt auf einem Hof in Lasbek, wo Svea T. ihr Pferd untergestellt hatte, erzählt im Zeugenstand, dass Svea T. nach einer kleinen Streitigkeit mit seiner Freundin zu ihm gesagt habe: „Das sind nur Kleinigkeiten, andere Leute haben Angst um ihr Leben. Das ist das Päckchen, das ich zu trage habe.“ Bei ihrem Abschied wenige Stunden vor ihrem Tod habe sie „so komisch tschüss gesagt“.

Als eine gute Freundin aus Jersbek aussagt, hebt der Angeklagte den stets gesenkten Kopf und beschimpft diese mit den Worten „Erzähl doch nicht solchen Scheiß!“ Sein Anwalt beschwichtigt ihn. Die 53-jährige Zeugin beschreibt den Angeklagten als „prollig“. Er habe gleich beim ersten Kennenlernen mit seinen Tätowierungen und Muskeln „Macho-Macher-mäßige“ Allüren gezeigt. Daraufhin habe sie zu Svea gesagt, dass dieser Mann nicht gut für sie sei und sie sich trennen sollte. Die Zeugin wendet sich nach dessen Beschimpfung direkt an den Angeklagten und sagt: „Du weißt, was du gemacht hast.“

Ein Freund von Sven S. muss auf richterliche Anweisung von der Polizei aus dem Bett geholt werden. Er kann sich nur schlecht ausdrücken, trägt zwei Ringe in der Nase, gibt nur knappe Antworten und behauptet, der Angeklagte sei immer noch ein „sehr guter Freund“ von ihm. Dann verstrickt er sich in Widersprüche. Die Aussagen heute weichen doch allzu sehr von denen im ersten Prozess und bei der Polizei ab. Staatsanwalt, Nebenkläger, Richter und Verteidiger lassen daher nicht locker. Wenig glaubwürdig wirkt vor allem sein Erinnerungsvermögen. Die Trennung von Svea T. und dem Angeklagten sei nur „zum Schein“ erfolgt. Svea habe danach zwei Mal wöchentlich Einkäufe für Sven S. getätigt. Wenn die beiden Stress gehabt hätten, hätte er sie für Svea T. in die Wohnung getragen. Angeblich hätten beide sich öfter getroffen. Der Angeklagte habe dann jedes Mal Kerzen angezündet und die Bilder von Svea und sich wieder im Wohnzimmer aufgestellt.

Der Angeklagte habe Kokain nur als Partydroge konsumiert und sei danach hibbelig und aufgedreht gewesen. Bei der ersten Vernehmung hatte das noch ganz anders geklungen: „Er ist danach ganz normal gewesen.“ Drogenkonsum, eventuelle Depressionen oder krankheitsbedingte Schmerzen wirken sich auf das Strafmaß aus. Der Zeuge irrt sich mit den Zeitangaben und hinterlässt insgesamt einen unglaubwürdigen Eindruck. Da helfen auch die quälenden Fragen des Verteidigers nicht mehr viel. Der Prozess wird fortgesetzt.