Wanderung zu mehreren Seen

An der Saselbek, in Volksdorf und dem Rodenbeker Quellental sind die Wanderfreunde Stormarn am Donnerstag, 3. August, unterwegs. Treffen um 10.30 Uhr, U-Bahnhof Volksdorf, Wanderführer ist Günter Wrage, (040) 616 370. Die Verbandswanderung der Wanderfreunde führt am Sonntag, 6. August, nach Mölln und zum Schmalsee, zum Lütauer- und zum Drüsensee. Anmeldungen Marion Bruhn unter (040) 6901 101 oder Reinhard Schlothauer per E-Mail entgegen: reinhard.schlothauer@gmx.de.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Jul.2017 | 17:57 Uhr