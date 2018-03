Wandern zur Korkusblüte

Zur Krokusblüte sind die Wanderfreunde Stormarn am Sonntag, 18. März, am Schloss Ahrensburg, am Bredenbeker Teich und in Volksdorf unterwegs. Treffen ist um kurz nach 10 Uhr am U-Bahnhof Ahrensburg Ost. Wanderführer ist Ekkehard Ebeling, Tel.: (040) 520 2310.

Frauenbasar am Abend





Zum 2. Mal findet in der Gemeinde Hammoor ein Late-Night-Frauenflohmarkt im Mehrzweckhaus statt. Am Freitag, 23. März, von 19 bis 21.30 Uhr kann in gemütlicher Atmosphäre an diversen Tischen nach Sachen gestöbert werden. Im Angebot: Kleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck, Bücher, Küchenutensilien und mehr. Zwischendurch und nach dem Bummel kann man sich bei Getränken und Fingerfood erholen. Wer mehr Information oder sich einen Tisch reservieren lassen möchte melde sich bei Renate Feldkamp unter der Telefonnummer 0170/3891000.