Wandeln zwischen drei Konzerten

6. Ahrensburger Ausgabe bietet zeitgleich Tastenmusik auf der Orgel, dem Klavier und Cembalo

29. August 2019, 13:50 Uhr

Ahrensburg | Unter dem Motto „Tastenzauber“ sind Besucher am Sonntag, 1. September, zum Wandeln aufgefordert. Denn beim 6. Ahrensburger Wandelkonzert starten auf drei verschiedenen Bühnen zeitgleich um 17 Uhr drei Konzerte. Die Besucher können dabei die Qual der Wahl vergessen, denn bei dieser Veranstaltung sollen sie sich gar nicht entscheiden, sondern stattdessen von Konzert zu Konzert in Schloss, Lübecker Straße 1, Marstall, Lübecker Straße 8, und Schlosskirche, Am Alten Markt 7, hin- und herwandern.

Obwohl bei der sechsten Auflage Tasteninstrumente im Vordergrund stehen, bietet das Wandelkonzert eine große Vielfalt: Ein klassisches Konzert mit zwei Orgeln, eine Boogie-Woogie-Session und alte Musik auf dem Cembalo.

Gleich zwei Orgeln werden in der Schlosskirche zu hören sein: Die stattliche Stellwagen/Marcussen-Orgel von 1640 bzw. 1969 und eine im Vergleich winzige Truhenorgel von 2011. An den Tasten des einen Instruments wird der erfahrene Kirchenmusiker Andreas Fabienke von der Kreuzkirche in Hamburg-Wandsbek seine Kunst unter Beweis stellen. Als musikalischer Partner fungiert Christian Bechmann, der als hauptamtlicher Kirchenmusiker auf seiner Heimatinsel Sylt arbeitet. Beide werden versuchen, einen harmonischen Dialog zwischen den beiden Orgeln herzustellen.

Auf Musik aus dem Barock

können sich die Zuhörer im Marstall freuen. Dort spielt Christian Schäfer, Cembalist und Organist seit mehr als 40 Jahren, auf einem Nachbau eines flämischen, zweimanualigen Cembalos. Moderiert wird dieses Konzert vom langjährigen musikalischen Partner Schäfers, Martin Karl-Wagner.

Im Schloss geht es zeitgleich hingegen deutlich moderner zu, wenn die Niederländerin Anke Angel auf dem Flügel Boogie-Woogie zum Besten gibt. Die 58-Jährige hörte bereits als Kleinkind auf dem Schoß ihres Vaters sitzend ihren ersten Boggie-Woogie, spielte mit drei Jahren ihren ersten Blues auf dem Klavier. Mit der Arbeit als Rechtsanwältin geriet die Musik jedoch in den Hintergrund. Das änderte sich wieder, als die Erkenntnis in ihr reifte, dass sie als Boogie-Woogie-Pianistin mehr Menschen – und nicht zuletzt sich selbst – mehr Freude bereiten würde, als mit der Juristerei. Seither ist die Musikerin in vielen Teilen Europas gefragt.

Bei dem Konzept des Wandelkonzerts geht es den Veranstaltern jedoch nicht ausschließlich um die Musik. Denn durch die musikalischen „Wanderungen“ können die Besucher auch die unterschiedlichen kulturellen Verbundenheiten von Schloss, Schlosskirche und Marstall erleben.

>Karten für das Wandelkonzert kosten im Vorverkauf 20 Euro (plus Gebühren) in der Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a, und online auf der Homepage: www.marstall-ahrensburg.de