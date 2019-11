Wallbrechtbrücke ist wieder frei

Lübeck | 14 Tage früher als geplant ist die Zufahrt von der Ratzeburger Allee auf die Wallbrechtbrücke in Richtung Marli wieder möglich. Damit reduziert sich auch der Stau am Mühlentorteller. Am Mittwochmittag rückte eine Spezialfirma für Baustellenabsicherungen an und räumte erst die Fahrbahn auf der Brücke, dann die Fußgängerampel und schließlich die Sperrungen an der Auffahrt ab. Die Sperrung hatte seit März bestanden und hatte erhebliche Staubildung auf der Umleitungsstrecke über den Mühlentorteller zur Folge. Autofahrer können den Zustand jetzt vier Monate lang genießen, dann nämlich wird die andere Hälfte der Wallbrechtbrücke über die Wakenitz saniert. Dafür wird die Abfahrt aus Richtung Marli auf die Ratzeburger Allee gesperrt. Die Umleitung erfolgt dann erneut über die Hüxtertorallee und den Mühlentorteller - Staus vorprogrammiert.