Waldorf-Kita: Neubau nicht vor 2020

von Patrick Niemeier

14. Februar 2019, 19:08 Uhr

Es war ein relativ langer Weg, bis die Oldesloer Lokalpolitiker das Geld nach einigen Diskussionen für den Neubau des Waldorfkindergartens im Rümpeler Weg in den Haushalt eingestellt hatten. Aber die Planungen, einen Neubau mit Erweiterung direkt am jetzigen Standort entstehen zu lassen, zerschlugen sich, weil Grundstücke nicht angekauft werden konnten (wir berichteten). Mitgliedern im Finanzausschuss der Kreisstadt fiel jetzt auf, dass bereitgestellte Gelder nun „einfach“ für gestiegene Kosten an anderen Stellen eingesetzt werden sollen. „Für mich sind das eigentlich keine Deckungsbeträge für fehlende Beträge anderer Projekte, sondern frei gewordene Gelder, die in den Haushalt zurückfließen müssten“, so Andreas Lehmann (CDU). Außerdem wurde auch die Sorge geäußert, was passiere, wenn nun doch zeitnah ein neuer Standort für die Waldorfkita gefunden werde und die Gelder bereits verbraucht wurden. Während es zuvor in anderen Ausschüssen noch so geklungen hatte, dass eventuell eine schnelle Lösung realistisch wäre, wenn Grundstücke zur Verfügung stünden und der Waldorfkinderkarten zustimme, wurde jetzt klar, dass der mit keinem Neubaustart vor 2020 rechnen braucht. „Wir nutzen die Gelder daher zunächst zur Kompensation, bis wir einen Nachtragshaushalt haben. Diese Gelder waren sowieso für Hochbaumaßnahmen am Waldorfkindergarten eingeplant und dazu wird es 2019 sicherlich nicht mehr kommen“, erklärte Kämmerin Mandy Treetzen die Faktenlage.