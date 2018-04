Wentorf : Waldkauz in Not

Feuerwehrmänner retten Tier aus misslicher Lage

von Volker Stolten

19. April 2018, 14:17 Uhr

Und plötzlich verfing sich am Heidehang in Wentorf ein Waldkauz mit dem linken Flügel in einer Drachenschnur, hing hilflos in etwa zehn Metern Höhe fest an einem Baum und konnte sich nicht mehr aus eigenen Kräften befreien.

Laut Polizei beobachtete eine erwachsene Eule den hilflosen Flieger und fiepte laut. Spaziergänger und Anwohner wurden schließlich auf das Drama aufmerksam und informierten Feuerwehr und Polizei. Mit ihrer Drehleiter rückte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Wentorf an. Und Feuerwehrmann Marcus Drewes brachte diese in Stellung. Die beiden Feuerwehrleute Georg Akens und Domenic Mattke fuhren danach im Korb mit der Drehleiter hinauf zum Tier. Während Domenic Mattke den Waldkauz festhielt, schnitt Georg Akens die Plastiksehne durch. Danach fuhren sie wieder auf den Boden zurück. Dort holten sie vorsichtig die restliche Sehnenteile aus dem Flügelende heraus. Dann stellten die beiden Feuerwehrleute dem geschwächten Tier eine Schale mit Wasser zum Trinken hin und untersuchten den Waldkauz erneut. Er blieb unverletzt und flog nach einer kurzen Erholungsphase davon, die Eule hinterher. Ente gut, alles gut – pardon: Waldkauz gut, alles gut in Wentorf ...!