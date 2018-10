Reinfeld : Waldarbeiten weitgehend abgeschlossen

In den Wäldern in Reinfeld wächst das Holz für unzählige Eisstiele.

von shz.de

17. Oktober 2018, 11:56 Uhr

Förster Matthias Wruck und Hund Klara freuen sich über hervorragendes Holz zur Eisstielproduktion. Die maschinelle Holzernte mit dem Harvester ist so gut wie abgeschlossen. Durch den witterungsbedingt trockenen Boden konnte äußerst bodenschonend gearbeitet werden. „Die Waldwege und die Rückegassen haben so gut wie keinen Schaden genommen“, so Wruck. Die Sägewerke freuen sich über ökologisch wertvolles Holz für Möbelbau, Fußböden oder für Dachbalken. Ab kommender Woche werden in den Wäldern des Reviers „Fohlenkoppel“ nur noch manuelle Holzerntearbeiten mit der Motorsäge durchgeführt.