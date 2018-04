Kommunalwahl 2018 : Wahl wird in Ammersbek und Bargteheide verschoben

Holger Spanehl, Direktkandidat der Wählergemeinschaft UWA im Ammersbeker Wahlkreis 002 und im Kreistagswahlkreis 8 (Bargteheide), ist im Alter von 55 Jahren verstorben.

von Rolf Blase

03. April 2018, 15:10 Uhr

In Teilen von Ammersbek und Bargteheide werden die Bürger nach dem 6. Mai ein zweites Mal wählen müssen. Holger Spanehl, Direktkandidat der Wählergemeinschaft UWA im Ammersbeker Wahlkreis 002 und im Kreistagswahlkreis 8 (Bargteheide), ist im Alter von 55 Jahren unerwartet gestorben. Paragraf 27 im Gemeinde- und Kreiswahlgesetz regelt, was zu geschehen hat, wenn ein unmittelbarer Bewerber nach der Zulassung und vor Beginn der Wahl stirbt: Die Wahl muss vom Wahlleiter abgesagt und um „höchstens sechs Wochen“ verschoben werden. Damit soll der Partei oder Wählergemeinschaft die Möglichkeit gegeben werden, einen neuen Kandidaten aufzustellen. Holger Spanehl war Fraktionschef und treibende Kraft in der UWA.

Hermann Harder, Leiter der Kommunalaufsicht und für Wahlen zuständig, hat das in seinen vielen Jahren beim Kreis noch nicht erlebt. „In Nordfriesland soll es aktuell aber einen zweiten Fall geben“, sagt Harder. Erstmals wird das amtliche Endergebnis nach dem 6. Mai also kein echtes, sondern vorläufig sein. „Die Verteilung der Sitze aus den Listen ist nach den Ergebnissen der Nachwahl zu berichtigen“, heißt es im Gesetz, das für Kreis und Gemeinde gleichermaßen gilt. Theoretisch „kann es sein, dass jemand seinen Sitz wieder verliert“, so Harder.

Die Wahlbenachrichtigungen werden ganz normal verschickt. Wer Briefwahl beantragt hat, bekommt in den betroffenen Bereichen nur einen Wahlschein: In Ammersbek den roten für die Kreiswahl, in Bargteheide den weißen für die Kommunalwahl. Und ein Anschreiben der Gemeinde, warum das so ist und dass es einen zweiten Wahlgang geben muss.

Das betrifft in Bargteheide gut 6700 und in Ammersbek fast 1700 Wahlberechtigte. Wann diese Bürger ein zweites Mal an die Urne gerufen werden, steht noch nicht fest. Die Wahlkreise sowie die Wahllokale und auch die Wahlvorstände bleiben gleich. Kreis und Gemeinden wollen sich am Donnerstag, 19. April, zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Den Termin – spätestens möglich wäre der 17. Juni – legt Landrat Henning Görtz als Kreiswahlleiter fest. Davon hängt ab, ob Ammersbek den 12. Juni als Datum für die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung halten kann. Der neue Kreistag soll erstmals am 22. Juni zusammentreten.