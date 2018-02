Feuerwehreinsatz in Rausdorf : Während der Pirsch: Das Auto eines Jägers brennt ab

Der Besitzer hatte das Auto auf einem Waldweg abgestellt und war auf die Jagd gegangen.

von Peter Wüst

23. Februar 2018, 10:56 Uhr

Rausdorf | Nach der Pirsch wurde ein Jäger unangenehm überrascht. Als er zu seinem auf einem Waldweg abgestellten Wagen zurückkehrte, stand dieser in Flammen.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Freitag zur Glashütte an der Großenseer Straße in Rausdorf im Kreis Stormarn gerufen. Dort fanden die Feuerwehrleute einen brennenden Mercedes-Kombi, den sie mit Wasser und Schaum löschten. Da sich die Motorhaube nicht aufstemmen ließ, flexten sie diese auf. Danach löschten sie auch im Motorraum die letzten Brandnester ab (Video).

Noch während des Einsatzes kam der Fahrer des Fahrzeugs aus dem Wald. Es war ein Jäger, der auf Pirsch im Wald unterwegs gewesen ist. Den Brand seines Autos hatte er nicht bemerkt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

