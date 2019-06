Wachwechsel beim Oldesloer Rotary-Club

von shz.de

28. Juni 2019, 12:35 Uhr

Bad Oldesloe | Wechsel an der Spitze des Rotary-Clubs Bad Oldesloe. Henning Bergmann löst Magnus Graumann als Präsident ab. Unter Graumann hatte der Club unter anderem einen Neujahrsempfang eingeführt und drei Schülern mit Migrationshintergrund einen Sprachaufenthalt in England ermöglicht.

Sein Nachfolger ist seit 2010 Leiter der Theodor- Mommsen-Schule mit 1200 Schülerinnen und Schülern. Dem RC Bad Oldesloe trat er 2012 bei. Bergmann: „Am Rotary-Gedanken begeistert mich die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, von dem ich selbst profitiert habe. Ich empfinde außerdem den Austausch mit Repräsentanten verschiedenster Berufe als bereichernd.“ Und ganz besonders liegt dem Oberstudiendirektor die Jugendarbeit am Herzen: „Als Präsident des Rotary-Clubs möchte ich die Unterstützung von Bildungsangeboten für Schülerinnen und Schüler weiterführen. Dabei steht neben der Förderung bedürftiger Jugendlicher auch die Unterstützung besonderer Begabungen im Fokus.“

Außerdem will er das Austauschprogramm in seinem rotarischen Jahr wieder verstärken. Der RC will im kommenden Jahr voraussichtlich drei Jugendliche für ein Jahr ins Ausland schicken und genauso viele in Oldesloer Familien aufnehmen. Seit 1979 nimmt der Club am Austauschprogramm teil und hat seitdem 100 junge Menschen ins Ausland geschickt und aufgenommen. Privat ist die Zucht von Jagdhunden (Deutsch-Drahthaar) die große Leidenschaft von Henning Bergmann, der gebürtiger Braunschweiger ist.



>Der RC Bad Oldesloe wurde im Jahre 1973 gegründet und hat aktuell 29 Mitglieder.