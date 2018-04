Wachwechsel bei der AOK

Reinhard Wunsch ist der neue AOK-Serviceregionsleiter für die Region südliches Schleswig-Holstein. Der 56-Jährige aus Ottendorf (Kreis Ostholstein) leitet ab sofort die Geschicke der Gesundheitskasse in den Kreisen Ostholstein, Plön, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und der Stadt Lübeck. In dieser Region betreuen die etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 270 000 Versicherte und 60 000 Betriebe in einem engen Servicenetz von elf AOK-Kundencentern. Wunsch löst damit auch Gunar Schlage aus Ahrensburg als Regionaldirektor ab, der Mitte 2018 in den wohlverdienten Ruhestand geht. Der neue Serviceregionsleiter kündigte an, die Beratungsqualität in den AOK-Kundencentern weiter zu verbessern und die digitalen Kommunikationskanäle weiter auszubauen. „Wir werden moderne Lösungen für eine schnelle und mobile Kommunikation im Sinne unserer Kunden schaffen“, so Wunsch. Grund für den Personalwechsel ist eine neue Organisationsstruktur bei der AOK Nordwest, mit der die Gesundheitskasse künftig noch flexibler und schneller auf Trends reagieren will. Wunsch ist ein erfahrener AOK-Manager. Er begann seine berufliche Laufbahn 1979 bei der AOK in Ostholstein. Nach der Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten absolvierte er erfolgreich das Studium zum AOK-Betriebswirt und war danach in verschiedenen Führungspositionen für die AOK tätig, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Marketing / Produkte in Kiel. Der gebürtige Eutiner wohnt in Ottendorf in der Gemeinde Süsel, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. „Ich fahre gerne Motorrad und halte mich mit Tischtennis spielen fit“, so Wunsch.

Gratulation





Irmhild und Arnold Michalzik aus Bad Oldesloe feiern heute ihre diamantene Hochzeit.