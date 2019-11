Ahrensburg : Vortrag von Marianne Fitschen: Brasilien im Blickpunkt

Die Tierwelt an der bekannten Straße „Transpantaneira“.

14. November 2019, 11:29 Uhr

Das Pantanal in Brasilien ist eines der größten Binnenland-Feuchtgebiete der Erde. 2000 ist es zum Welterbe durch die Unesco erklärt worden. Durch einen Teil dieses Gebietes führt die bekannte „Transpantaneira“, die in Poconé beginnt und über insgesamt 127 zumeist Hohlbrücken bis nach Porto Jofre reicht. Viele Wasservögel, Kaimane und Wasserschweine tummeln sich neben der Straße. Im Pantanal sind Hyazinth Ara, Riesenotter, Jaguar und andere Säugetiere und Vögel zu Hause. Marianne Fitschen war auf einer Rundreise in diesem Gebiet. Am Donnerstag, 21. November, zeigt sie im Rahmen eines Vortrags um 19.30 Uhr im Haus der Natur, Bornkampsweg 35, ihre Natur-Aufnahmen. Anmeldung nicht erforderlich, Eintritt frei. Der Verein Jordsand freut sich aber über Spenden.