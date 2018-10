Universitätsgesellschaft mit einem Abend über Biodiversität.

von shz.de

05. Oktober 2018, 14:06 Uhr

Am Donnerstag, 11. Oktober, findet um 20 Uhr ein Vortrag der Universitäts-Gesellschaft, Sektion Bargteheide, im Kopernikus Gymnasium statt. Prof. Dr. Johannes F. Imhoff von der Kieler Universität spricht zum Thema „Mein Garten als Lebensraum – Biodiversität auf kleinem Raum“. Neben anderen Faktoren tragen zunehmende Flächenversiegelung und Kahlschläge in den Städten zu einer immer stärkeren Vernichtung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere bei. Dabei hat jeder Gartenbesitzer freien Spielraum bei der Gestaltung von Lebensräumen und kann zu einer artenreichen Gartenlandschaft beitragen. Der Vortrag soll an einem Beispiel aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen, einen Garten naturnah mit heimischen Kräutern, Sträuchern und Bäumen für eine Vielzahl an Tieren attraktiv zu machen. Da eine artenreiche Pflanzengemeinschaft die Voraussetzung dafür ist, dass auch eine breite Vielfalt an Tieren Lebensraum findet, liegt der Schwerpunkt des Vortrags auf der Gestaltung einer vielfältigen Pflanzengemeinschaft mit heimischen Pflanzen. Sie bietet Nahrungsquellen und Brutmöglichkeiten für zahlreiche Vögel und verschiedene Insektengruppen. Gäste zahlen fünf Euro.