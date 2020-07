AhrensBurg : Vortrag: Der Unternehmer und Pazifist Carl Backhaus

Der Historiker Dr. Stephan Linck mit einem interessanten Vortrag über den Unternehmen.

13. Juli 2020, 13:09 Uhr

Der Unternehmer Carl Backhaus, geboren 1902, war nicht nur Inhaber der Ahrensburger Firma „Behrens Befestigungstechnik“, er gehörte ab 1933 auch zu einer Widerstandsgruppe gegen die Nationalsozialisten. Folgerichtig setzte er nach dem Krieg in seinem Unternehmen auch konsequent demokratische Strukturen um. Unter dem Titel „Der Unternehmer und Pazifist Carl Backhaus im Streit mit Staat und Kirche in den 1960er Jahren“, hält der Historiker Stephan Linck am Dienstag, 11. August, um 19.30 Uhr in der Johannes-Kirche einen Vortrag.

Die gesellschaftspolitische Vision von Carl Backhaus reicht in die Zeit vor 1945 zurück. Denn bereits während der Hitler-Diktatur gehörte Backhaus einem Schachverein an, aus dem sich eine kleine Widerstandsgruppe gegen den Faschismus entwickelte. Mehr noch: Auch nach 1945 suchte er nach demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten für das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben. So erwarb Backhaus zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Hans Rodmann 1946 die nach Bombenangriffen nahezu zerstörte Heftklammerfabrik Joh. Friedrich Behrens, die 1951 nach Ahrensburg verlegt wurde. Hier begann Backhaus, seine Vorstellungen von einem demokratisch geführten Unternehmen zu verwirklichen: So gilt „Behrens“ als das erste Unternehmen Deutschlands, in dem Mitarbeiter Rechte auf Partizipation und Gewinnbeteiligung hatten. Dieses Mitbestimmungsrecht ist heute als das „Ahrensburger Modell“ bekannt.

Dr. Stephan Linck, geboren 1964 in Hamburg, studierte Geschichte, Literatur- und Politikwissenschaft in Kiel. Er ist Historiker und Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstätten an der Evangelischen Akademie der Nordkirche und forschte über den Umgang der Evangelischen Kirche mit der Vergangenheit während und nach der NS-Zeit und ihr Verhältnis zum Judentum.

Eintritt zu dem Vortrag ist frei, Spenden dienen dem Erhalt der St. Johanneskirche. Es wird um Anmeldung gebeten, Tel. (04102) 667932.