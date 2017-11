Vorsorgevortrag: Was ist zu bedenken?

von Andreas Olbertz

erstellt am 21.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Der Betreuungsverein Stormarn informiert am Mittwoch, 29. November, von 17.30 bis 19 Uhr im Bürgerhaus über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsrecht – Was ist zu bedenken?

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können jeden in eine Situation bringen, in der ein selbstverantwortliches Handeln nicht mehr möglich ist. Manchmal ist es aufgrund einer Demenzerkrankung nicht möglich, alle rechtlichen Angelegenheiten selbstständig zu regeln. Um schon heute bei späteren Lebensentscheidungen mitbestimmen zu können, ist es möglich, entsprechend Vorsorge zu treffen. Das geht in Form von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Die aktuelle Rechtsprechung hat die Anforderungen an Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen konkretisiert und es gibt vielfältige Empfehlungen. Leider sind die Vorschläge und Texte nicht immer für jeden verständlich geschrieben.

Mit ihrem Vortrag trägt Beke Jacobs, Mitarbeiterin des Patienteninformationszentrums der Uniklinik Lübeck dazu bei, die Infos zu ordnen und eine Verfügung zu erstellen, die dann auch von Behörden oder Ärzten befolgt wird. Formulierungen werden beispielhaft vorgestellt und die richtige Handhabung des Vorsorgedokuments erklärt.