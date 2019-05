Vorschlag: Drittes Fahrzeug für die Klärwärter

von shz.de

Bad Oldesloe | Im Amt Bad Oldesloe-Land sind drei Klärwärter für die Abwasseranlagen in den amtsangehörigen Gemeinden zuständig. Allerdings stehen diesen drei Mitarbeitern bisher nur zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Über die Anschaffung eines dritten Fahrzeuges soll jetzt auf der Amtsausschusssitzung am Montag, 27. Mai, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in der Louise-Zietz-Straße entschieden werden.

Derzeit müssen die Klärwärter mit zwei Kastenwagen auskommen. „Sie wünschen sich als drittes Fahrzeug einen Transporter, um auch größere Dinge darin mitnehmen zu können“, so Verwaltungsleiter Steffen Mielczarek. Auf der Wunschliste stehen noch weitere Gerätschaften, über dessen Anschaffung der Amtsausschuss entscheiden muss. Dabei geht es um eine Kanalkamera für die Kläranlagen und ein Kanalkatasterprogramm beziehungsweise um den Zugriff auf ein solches Programm.

Ein weiteres Thema ist die Erdgaslieferung für die Amtsverwaltung in der Louise-Zietz-Straße und die Hoherdammer Mühle in Grabau, die auch dem Amt gehört. „Die Erdgaslieferung muss alle fünf Jahre neu ausgeschrieben werden“, so Mielczarek. Da der Betrag über 5000 Euro liegt und somit die Entscheidungsbefugnis des Verwaltungsleiters übersteigt, müssen die Gemeinden und der Amtsausschuss dem Verwaltungsleiter eine Ermächtigung zur Auftragsvergabe erteilen. Die Ausschreibung erfolgt über eine Onlineplattform. Dort können die an dem Auftrag interessierten Erdgaslieferanten auch sehen, wie sie mit ihrem Gebot stehen und gegebenenfalls nachgebesserte Gebote abgeben, um den Auftrag zu erhalten.

Eröffnet wird die Sitzung mit einer Einwohnerfragestunde, dem Bericht des Amtsvorstehers Martin Beck sowie Anfragen und Mitteilungen der Mitglieder des Amtsausschusses.

Ein weiteres Thema der Sitzung ist die Zustimmung zu einer Nachtragssatzung zur Verbandssatzung des Abwasserverbandes Sandesneben.