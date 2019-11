Bad Oldesloe : Vorlesen als Integrationshilfe in der „Schanze“

Regelmäßiges Vorleseangebot: Alle Nationalitäten sind willkommen, Bilderbücher in fünf Sprachen.

Laut einer Studie lesen mehr als 30 Prozent aller Eltern in Deutschland ihren Kindern im Alter von zwei bis acht Jahren viel zu selten oder nie etwas vor.

Besonders Kinder in Migrantenfamilien sind davon betroffen, etwa wenn die Eltern kein oder nur wenig Deutsch sprechen oder gar Analphabeten sind. Deshalb gibt es jetzt im Nachbarschaftszentrum Schanze im Schanzenbarg 25 ein neues und regelmäßiges Vorlese-Angebot mit dem Titel „Wir lesen die Bilderbücher unserer Kinder“. Dafür wurde jetzt extra eine kleine Leseecke mit Sofa, Tisch und Sessel sowie einem Bücherschrank eingerichtet. Das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Oase hat das Angebot initiiert und bereits viele Bücher gekauft und zusammengestellt. Das Angebot richtet sich an Eltern mit ihren Kindern, alle Nationalitäten sind willkommen.

Kim Claussen, Mitarbeiterin im Nachbarschaftszentrum Schanze, ist dankbar, dass das Oldesloer Spendenparlament dieses wichtige Projekt mit einem Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro unterstützt hat. Das Besondere ist, dass viele der Bilder- und Kinderbücher zweisprachig sind, zum Beispiel in arabisch, türkisch, russisch und englisch. Der deutsche Text steht jeweils darüber. „Das ist hier Vernetzung vom Feinsten“, sagt Jens Reimann, Leiter der DRK-Kita Wichtelhausen im Schanzenbarg, der mit den Kindern eine Liste ihrer Lieblingsbücher erstellte. Gudrun Scholze, Koordinatorin des Projekts Familienzentrum, hofft, damit auch zur Alphabetisierung beitragen zu können.



Der Vorlesenachmittag für Kinder und Eltern findet am 1. und 3. Montag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr in der Schanze, Schanzenbarg 25, statt. Er startet in Kooperation mit der Kita Wichtelhausen am Montag, 18. November, um 16 Uhr. Das Angebot ist kostenlos, Anmeldung nicht nötig. Weitere Infos: (04531) 670848.