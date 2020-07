Fußball : Vorerst kurze Wege in der Oberliga

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband teilt die Oberliga für die Saison 2020/21 in eine Nord- und Süd-Staffel auf.

von Sascha Sievers

17. Juli 2020, 16:28 Uhr

Bad Oldesloe | Jetzt ist es amtlich: Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) teilt die Oberliga für die Saison 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie nach einer Umfrage aller Vereine in eine Nord- und Südstaffel auf.

In der Südstaffel treffen die Stormarner Teams, SV Eichede und SV Preußen Reinfeld, auf Eutin 08, SV Todesfelde, VfB Lübeck II und die Aufsteiger FC Dornbreite Lübeck und TSV Pansdorf. In die Nordstaffel wurden der Eckernförder SV, Türkspor Kiel, SC Weiche Flensburg 08 II, TSV Altenholz, TSV Kronshagen, TSV Bordesholm, TSB Flensburg, Husumer SV und Frisia Risum-Lindholm eingruppiert.

„Ich habe es geahnt. Wir haben zwar jetzt packende Derbys, spielen aber mit Sicherheit auch in der stärkeren Staffel. Gerade die Top-Mannschaften wie Todesfelde, Eichede oder PSV Neumünster haben sich hochkarätig verstärkt. Ich hoffe, dass wir gut aus den Startlöchern kommen“, kommentierte Pascal Lorenz (Foto) die Entscheidung. Der Reinfelder Trainer hatte für eine Eingruppierung nach Tabellenstand der Vorsaison plädiert, später aber den Vorschlag des PSV Neumünster bevorzugt, nach einer normale Hinrunde in einer 18-er Staffel eine Auf- und Abstiegsrunde mit je neun Teams zu spielen. „Damit hätte die Oberliga ihren Reiz als landesweite Spielklasse behalten“, so Lorenz.

Denny Skwierczynski war für eine Staffeleinteilung nach regionalen Gesichtspunkten. „Wir hätten natürlich am liebsten gegen alle Teams gespielt, aber wir befinden uns in einer besonderen Situation, können jetzt planen und wissen, wann der Ball voraussichtlich wieder rollt“, so Eichedes Coach.

„Zwei Drittel der Vereine für diese Variante gestimmt, die wir jetzt umsetzen werden“, sagte Klaus Schneider, Vorsitzender des Herrenspielausschusses im SHFV. Auch Schneider hatte für eine regionale Aufteilung plädiert, die Entscheidung aber den Vereinen überlassen. Dass nicht alle zufrieden mit dieser Lösung sind, sei verständlich, erklärte Schneider, der betonte, dass sich nur in einer Hinsicht alle Oberligisten einig waren: „Am liebsten hätten die Mannschaften eine Saison ganz normal mit einer 18er-Staffel gespielt. Vor dem Hintergrund, dass wir allerdings frühestens Mitte September in die neue Saison starten und viele Unwägbarkeiten nicht absehen können, war eine Aufteilung unumgänglich.“