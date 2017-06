Ahrensburg : Von Saint-Saëns bis „Fluch der Karibik“

vergrößern 1 von 2 Foto: st 1 von 2

15 Jahre, solange wie kein anderer Kantor, leitete Michael Klaue die Kantorei St. Johannes und gründete während dieser Zeit vor genau 20 Jahren das Kammerorchester St. Johannes. Somit trägt er einen großen Anteil an dem Jubiläum, das dieses Jahr an der Ahrensburger St. Johanneskirche gefeiert wird. Und genau aus diesem Anlass kommt Michael Klaue am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr mit seinem jetzigen Jugend-Sinfonieorchester (JSO) Ahrensburg an seine alte Wirkungsstätte in die Rudolf-Kinau-Straße 19 zurück.

Rund 250 Jugendliche spielen in den diversen Orchestern der Stormarnschule, die routiniertesten von ihnen im 1968 gegründete Jugend-Sinfonieorchester, das seit 1993 unter der Leitung von Michael Klaue steht. Auftritte in der Hamburger Laeiszhalle oder Konzertreisen sind eine Art Belohnung für jahrelanges Training der jungen Leute.

In der Johanneskirche präsentiert das Orchester einen sommerlich leichten Ausschnitt dessen, was in den Konzerten in Amerika gespielt wird: Die „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams lockt mit ihren eingängigen, aus traditionellen Volksliedern entnommenen Melodien. Beeindrucken dürfte die Zuhörer die erst 16-jährige Harfenistin Julia Lilli von Grebmer, die schon etliche „Jugend- musiziert“-Preise gewonnen hat und mit dem JSO das „Morceau de Concert“ von Camille Saint-Saëns spielen wird.

Im zweiten Teil stehen Stücke aus diversen Filmen auf dem Programm: Ob John Williams „Star-Wars“-Musik, die bekannten Klänge aus „Fluch der Karibik“ von Klaus Badelt oder die Musik „James Bond“ und dem „Herr-der-Ringe“-Zyklus. Der Eintritt für den Musikabend ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik an St. Johannes gebeten.

von Rolf Blase

erstellt am 20.Jun.2017 | 18:14 Uhr