Stormarn : von Pein möchte Kreisvorsitzender der SPD werden

Der 33-jährige Landtagsabgeordnete strebt die Nachfolge von usanne Danhier an.

von Rolf Blase

19. August 2018, 17:12 Uhr

Die Stormarner SPD wählt auf ihrem Kreisparteitag am 15. September einen neuen Vorstand. Die langjährige Vorsitzende Susanne Danhier wird nicht erneut antreten. Für ihre Nachfolge gibt es zwei Kandidaten. Neben dem 60-Jährigen Reinbeker Ortsvereinsvorsitzenden und Kreistagsabgeordneten Gerd Prüfer bewirbt sich der 33-jährige Landtagsabgeordnete und bisherige Stellvertreter Tobias von Pein aus Ahrensburg.

„Die Volksparteien stecken in einer Krise und müssen sich dringend neu aufstellen. In vielen Teilen sind wir zu sehr eingefahren“, so von Pein. Die SPD Stormarn solle eine „moderne und offene Mitgliederpartei sein. Dazu brauchen wir Junge und Alte aber vor allen Dingen auch eine Förderung von Nachwuchstalenten und eine Öffnung für neue Zielgruppen.“ Zudem müsse die SPD „deutlich sichtbarer werden, auch in der Fläche. Deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, neue Ortsvereine ins Leben zu rufen.“ Inhaltlich möchte der 33-Jährige, dass die SPD für ihre Kernthemen einsteht. „Dazu gehört auch, dass wir uns dafür einsetzen, dass der Staat etwas gegen die steigende Armut und Ungleichheit tut.“ Die SPD solle sich für gut bezahlte und sichere Arbeit einsetzen und mehr gegen Kinderarmut und Wohnungsnot tun.

Und in Zeiten von mehr Egoismus, Abgrenzung, Vorurteilen oder gar Rassismus „müssen wir als Demokraten uns entschlossen entgegenstellen“, so von Pein.