Von Mobilität und CO2-Einsparung

Tauschmarkt, Spiele, Insektenhotels bestimmen Klimatag.

von shz.de

03. Juli 2019, 13:03 Uhr

Im Rahmen des „Parking Day“ und des HVV-Klima-Consults zeigten Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schule in Bad Oldesloe noch vor den Sommerferien mit zwei Aktionen eine alternative Nutzung für Parkplatzflächen, um auf diese Weise eine Menge CO2 einzusparen.

Im Rahmen des HVV-KlimaConsults organisierte die Klasse WG18e der Fachrichtung Wirtschaft am Beruflichen Gymnasium einen Aktionstag zum Thema klimafreundliche Mobilität. Zusätzlich zeigte eine Klasse der Fachschule für Sozialpädagogik alternative Nutzungsmöglichkeiten für Parkplätze auf. Mit unterschiedlichen Werbemaßnahmen wie Plakaten und Flyern machten die Klassen an der Schule auf ihre Aktionen aufmerksam, um zu erreichen, dass sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen und an diesem Tag „klimaoptimiert“ zur Schule kommen.

Bereits früh morgens wurden von den Schülern Teile des Schulparkplatzes abgesperrt und für die restlichen Stellplätze wurden freiwillige Parkgebühren verlangt, die sich schließlich auf 118 Euro beliefen. Auf den abgesperrten Parkplatzflächen fanden verschiedene Aktivitäten statt, an denen alle Schülerinnen und Schüler im Laufe des Tages teilnehmen konnten. Geplant und durchgeführt wurden diese von angehenden Erzieherinnen und Erziehern. Die Besucher bekamen auch gleich Informationen zum Thema Klimawandel und Naturschutz an die Hand, konnten an einem Secondhand-Tauschmarkt teilnehmen, diverse Spiele ausprobieren oder auch Insektenhotels basteln.

„Der Aktionstag war wirklich sehr gut, da man auf das Thema Klimaschutz und Mobilität aufmerksam gemacht wurde. Durch die Aktivitäten – insbesondere das Bauen der Insektenhotels – war es sehr abwechslungsreich und hat viel Spaß gemacht“, lobte Schüler Moufidat Abressi-Touré die Aktionen.

Um den Erfolg des Aktionstages im Hinblick auf die Schadstoffreduktion darstellen zu können, ermittelten die Schüler mithilfe von Fragebögen die CO2- Emissionen der Schulgemeinschaft sowohl vor als auch am Aktionstag und verglich diese miteinander. Insgesamt konnte eine CO2-Ersparnis von 214 Kilogramm verzeichnet werden. Jedes eingesparte Kilogramm wurde vom HVV mit einem Euro Spendengeld belohnt. Von den gesammelten Einnahmen werden 117,60 Euro an das in Bad Oldesloe im Aufbau befindliche Hospiz gespendet, der Rest der Spendensumme kommt der Klassenkasse zugute.