Reinfeld : Von Mensch zu Mensch

Mit leeren Händen wollen die 20 Mitglieder des Treffpunkts der evangelischen Kirchengemeinde nicht ins Heimatmuseum kommen. Leiterin Ingrid Schäfer, seit 20 Jahren die gute Seele der Gruppe, hat Museumsleiterin Anja Rademacher einen Trockenblumenstrauß mitgebracht – der hält sich länger. Auch die älteste Teilnehmerin Erika Balfanz hat ein Kleinod mit dabei. Die 92-Jährige fand auf dem Boden historische Postkarten der Karpfenstadt und ein illustrierter Prospekt über den „Luftkurort Reinfeld“ aus dem Jahre 1934. Dann gibt es ein Glas Sekt – allerdings alkoholfrei, denn viele der älteren Damen zwischen 65 und 92 Jahre vertragen Alkohol nicht mehr so gut.

„Seit 20 Jahren bin ich nun schon beim Treffpunkt“, erinnert sich Erika Balfanz mit einem Lächeln. Als sie damals das erste Mal gekommen sei, sei sie tatsächlich die Jüngste gewesen. „Und jetzt bin ich die Älteste“, sagt sie nicht ohne Wehmut. Gerne komme sie zum monatlichen Kaffeetrinken in das Gemeindehaus, man treffe liebe Freundinnen, sitze nicht allein zu Hause und erfahre so dies und das.

Heute schwelgen die rüstigen Damen in Erinnerungen. Anlass: Die aktuelle Ausstellung über Kneipen und Gaststätten in Reinfeld. Fast jedes ausgestellte Foto, jeder Text, jedes Utensil lässt vergangene, bewegende Tage wieder aufleben. „Es ist schön, die Damen so munter und interessiert zu sehen“, freut sich die Museumsleiterin, deren Mutter Elli Rademacher zehn Jahre beim Treffpunkt aktiv ist. Es sei ja kaum zu glauben, dass es bei nur 1700 Einwohnern tatsächlich um 1900 zwölf Gasthäuser in Reinfeld gegeben habe. Und dann die vielen Pferde am „Utspann“ vor den Lokalen. Fernsehen habe es ja auch noch nicht gegeben, da traf man sich eben in der Kneipe zum Klönen. Besonders an das ehemalige Kurhotel, das in den 1970er Jahren abgerissen wurde und dem heutigen Bildungszentrum weichen musste, weckt lebhafte Erinnerungen bei den Damen. „Da haben wir früher getanzt“, erklingt es wie aus einem Munde. Und bei den ehemaligen Lichtspielen Bebensee, vor denen die Museumslöwen damals standen, habe man ausgiebig geschwoft in den 50er Jahren – natürlich nach Musik aus der legendären Musikbox.

Der eine oder andere habe dann schon mal leicht angesäuselt über den Portallöwen gehangen. Auch im Hotel Stadt Hamburg habe man viel gefeiert. Legendär seien die Ernte- und Maskenbälle dort gewesen. Und Erika Balfanz, die Älteste in der Runde, erinnert sich sogar noch daran, dass sie mit ihren Freundinnen rund um das Kurhotel Verstecken gespielt hat. „Das waren noch Zeiten, aber heute haben wir es zusammen auch schön“, sagt Ingrid Schäfer. Und alle stimmen ihr zu.

Seit 42 Jahren gibt es den Treffpunkt. Ingrid Schäfers Mutter war damals eine der Gründerinnen. Er wurde zuerst von Erna Hartje und danach von Anne Möller geleitet. Damals strickten die Damen Baumwollbinden für das Albert-Schweizer-Hospital in Lambarene. Gehandarbeitet wird heute nicht mehr, das hat der Basarkreis der Kirchengemeinde übernommen. Im Vordergrund stehen die Geselligkeit, das Miteinander, manchmal auch ein wenig Tanz und Gymnastik, launige Geschichten, Gespräche und die Unterstützung untereinander. „Wir singen auch viel und gerne und gut“, so die Leiterin. Und Elli Rademacher ergänzt: „Es wäre schön, wenn sich noch weitere, vielleicht auch etwas jüngere Frauen finden, die sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen möchten.“ Denn ein wenig Entlastung sei auch mal ganz schön. Ingrid Schäfer weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass man die Menschen einfach bei der Hand nehmen müsse, dann würden sie auch beim Treffpunkt bleiben. Übrigens: Männer sind auch herzlich willkommen und sollen sich „ruhig trauen“, wie Ingrid Schäfer es ausdrückt.

> Der Treffpunkt der evangelischen Kirche öffnet seine Türen jeden letzten Dienstag im Monat im Gemeindehaus, Matthias-Claudius-Straße 8. Der nächste Termin ist am Dienstag, 26. September, um 14.30 Uhr.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 04.Sep.2017 | 14:28 Uhr