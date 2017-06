Von Hoftieren, Historie und Doping

vergrößern 1 von 2 Foto: katharina blonsky 1 von 2

Bevor Siegfried Rutzen das Licht – welches es damals noch nicht gab – einschaltet, wird deutlich, wie die Menschen hier früher lebten: dunkel. Nur durch die beiden gegenüberliegenden Fenster neben den hölzernen Türen fällt ein wenig warmes Sonnenlicht auf die steinerne Feuerstelle. Die Menschen bekamen das Feuer früher sehr schwer an. Deshalb musste dieses Tag und Nacht brennen. Wenn der Bauer Brot backen wollte, musste er sechs Stunden vorher anfangen zu heizen. An der Decke hängt Schinken. An einer Steinmauer haben sich verschiedene Personen ihren Namen eingravieren lassen.

Auf der rechten Seite stehen Kutschen. Über diesen erstreckt sich der große Dachgiebel des Reetdachhauses. Es heißt Spiekerhus und steht hier seit seinem Bau im Jahre 1624. Heute gehört es zum Museumsdorf Volksdorf, einem historischen Bauernhof mit seltenen Tierrassen.

Ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um das 1962 gegründete Freilichtmuseum. Das Museumsdorf finanziert sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus Veranstaltungen.

Siegfried Rutzen, einer der ehrenamtlichen Helfer, ist selbst in der Landwirtschaft groß geworden. Er geht nach draußen. Eine Besuchergruppe steht vor dem Ziegengehege. Dieses muss auf Grund der empfindlichen Hufe der Tiere immer sauber sein. Die Enten und Gänse laufen frei herum. Die meisten Tiere liegen bei diesem warmen Wetter im kühlen Schatten der Bäume. Siegfried Rutzen aber geht an den Ziegen vorbei, weiter zum kleinen Schauacker. Hier wird die alte Landwirtschaft gezeigt. Anders als heute waren die Bauern damals Selbstversorger. Die typischen Nutzpflanzen waren damals nicht nur Roggen und Kartoffeln, sondern auch Buchweizen, Hafer und Gerste für die Tiere und Flachs für Öl und Seile, wobei dieser nur alle sieben Jahre auf dem gleichem Stück Acker wuchs. Weizen gehört eigentlich auch dazu, aber „der wächst nicht auf Hamburger Boden“, erklärt Siegfried Rutzen.

Außerhalb der Stadt besitzt das Museumsdorf auch noch größere Felder. Die Ernte bekommen die Tiere. Die Mitarbeiter des Museumsdorfes transportieren die Pferde im Pferdeanhänger zur Arbeit, weil diese, wenn sie den Weg laufen, schon vorher erschöpft sind. Die Pferde müssen sich jeden Tag bewegen. In der freien Natur fressen sie den ganzen Tag Gras und Heu. Wenn dann noch Arbeit dazu kommt, brauchen sie zusätzliches, „stärkeres“ Futter wie beispielsweise Hafer. Er ist wie natürliches Doping. Die Pferde stehen gegenüber von den Schafen im Harderhof. Dieser stammt aus dem Jahre 1728. Wie auch im Spiekerhus wohnten die Bauern hier früher mit den Tieren unter einem Dach. Im dritten Hof, dem Wagner-Hof, befindet sich heute ein Saal z.B. für Hochzeitsfeiern.

Zwei Mädchen befüllen gerade die Futtersäcke für die Tiere. Siegfried Rutzen aber macht für heute Schluss und geht zum Krämerladen neben der Schmiede, um dort mit Bekannten ein Stück Kuchen zu essen.





von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 16.Jun.2017 | 17:06 Uhr