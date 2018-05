Von der Werkstatt in den Graben

von shz.de

02. Mai 2018, 17:22 Uhr

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Schulenburg (Pölitz) ist gestern Nachmittag verunglückt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Feuerwehrmann hatte das Löschfahrzeug gerade aus der Werkstatt abgeholt und war auf dem Weg zurück ins Feuerwehrgerätehaus. Auf der Oetjendorfer Landstraße geriet er zwischen Hoisdorf und Todendorf nach rechts in den Grünstreifen und rutschte in den Graben. Kameraden, die auf dem Rückweg von einem Autobrand in Hoisdorf waren, sicherten die Unfallstelle ab. per Kran und einem Bergefahrzeug zogen die Spezialisten vom Abschleppdienst Meier aus Ahrensburg das Löschfahrzeug aus dem Graben heraus.