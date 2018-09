Ahrensburg : Von der Knolle bis zur Falten-Rock-Band

Das Wulfsdorfer Kartoffelfest für die ganze Familie lockt am kommenden Sonnabend. Das Kartoffelbuddeln ist besonders beliebt.

10. September 2018, 13:12 Uhr

Das Gut Wulfsdorf lädt ein zum beliebten Kartoffelfest am Sonnabend, 15. September, von 11 bis 17 Uhr. Zwar ist die Dürre auch in Wulfsdorf deutlich zu spüren, die Kartoffelernte ist jedoch in diesem Jahr dank Bewässerung gut ausgefallen. Aus den Wulfsdorfer Kartoffeln zaubert die Küche des Gutes viele leckere Gerichte, dazu Salate, Schweinebraten und Würstchen aus hofeigener Erzeugung. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen, Erfrischungsgetränke, Bier vom Fass und Wein – alles in Bioqualität. Vor dem Gutsgebäude laden Tische und Bänke zum Verweilen ein. Für Fleischliebhaber bietet die Metzgerei Dreymann Verkostungen ihrer Produkte und Führungen durch die Produktionsräume an. Die offene Backstube gewährt Einblicke in die Holzofenbäckerei.

Der Hofladen ist während des ganzen Festes geöffnet. Die „Falten-Rock-Band“ „Midlife Special“ sorgt für Stimmung mit Rock’n’Roll und Rhythm’n Blues, „Musica Latina“ zaubert Sonnenkringel mit brasilianischen Klängen. Rund um die Keramikwerkstatt finden sich Stände mit Kunsthandwerk, Birgit Best zeigt das Töpfern und verkauft anspruchsvolles Gebrauchsgeschirr.

Natürlich geht es auch wieder zum Kartoffelbuddeln auf den Acker. Wer findet die dickste Kartoffel? Für Kinder wird eine Strohburg aufgebaut, sie können Edelsteine in den Sandkästen suchen oder Heuschnecken basteln.

Der Initiativkreis Gut Wulfsdorf informiert über das „Grüne Klassenzimmer“ im Wasserturm. Das Gut Wulfsdorf liegt in Ahrensburg im Bornkampsweg 39 und ist mit der U1 (Station Buchenkamp) zu erreichen. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter www.gutwulfsdorf.de oder (04102) 51 109.