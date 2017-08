Bargteheide : Von Buck über Beckmann und „Büttenwarder“ bis Kross

vergrößern 1 von 1 Foto: meier 1 von 1

Mit einem Road-Movie startet das Cinema Paradiso in die neue Kinosaison. Das Bargteheider Kino zeigt „Magical Mystery“ ab Freitag, 1. September, zum Bundesstart. Darin spielt auch Detlev Buck mit. „Mein Lieblingsstar“, sagt Kinobetreiber Hans-Peter Jansen. Der Film entstand nach einem Buch von Sven Regener und handelt von der verrückten Deutschland-Tournee einer Techno-Band in den 1990er Jahren. Jansen hat bei Buck angefragt, ob er zur Premiere kommen wird.

Ein besonderes Ereignis werden die Stormarner Filmtage von Freitag, 6. bis 8. Oktober im Haus. Zum Auftakt wird ab 19 Uhr eine Dokumentation über den Landkreis Stormarn gestern, heute und morgen gezeigt, die aus Anlass des 150-jährigen Kreisbestehens entstanden ist. Der Eintritt zu dieser Premiere ist frei. Anschließend ist ein Umtrunk geplant. Am Sonnabend stehen Kinder- und Jugendfilme wie „Hände weg vom Mississippi“ von Detlev Buck auf dem Programm. Außerdem ist die Preisverleihung an jugendliche Filmemacher geplant, die sich ebenfalls mit dem Thema Stormarn beschäftigt haben. „Wir arbeiten dabei mit dem Landeskulturverband, der Stadt und dem Theaterverein zusammen“, sagt Jansen. Am Abend wird dann „Neues aus Büttenwarder“ gezeigt. Das Theaterteam hat angefragt, ob einer der Darsteller kommen kann.

Das Hamburger Filmfest gastiert dann am Sonntag, 8. Oktober, mit dem Film „Simpel“. David Kross spielt darin einen geistig Behinderten, der mit seinem Bruder auf die Reise geht. In diesem emotionalen und humorvollen Wohlfühl-Film suchen sie ihren verlorenen Vater. Das Besondere: Dieser Film läuft in Bargteheide vier Wochen vor dem offiziellen Bundesstart am 9. November. Karten für das Filmfest gibt es ab Mitte September.

In der Reihe „Film & More“ kommt Reinhold Beckmann am 11. November mit einem Gitarristen ins Cinema Paradiso. Das „Mehr“ an diesem Abend ist eine Vorpremiere des Films „Big Silk“. Die Karten für das Konzert und den Film kosten 25 Euro und sind ab dem 1. September im Kino erhältlich. Auch die dritte Folge von „Fuck ju Göthe“ wird in Bargteheide an den Bundesstart gehen.

Mit der Besucherentwicklung ist Jansen sehr zufrieden. Es sei ein gutes Kinojahr: „Wir haben einen Zuwachs von fünf Prozent in der Branche und auch in Bargteheide.“ Das spiegele sich auch in vielen Kino-Neubauten wider. Jansen hat auch erneut viele Auszeichnungen für ein hervorragendes Programm eingeheimst. Die Bundeskulturbeauftragte hat gleich fünf der sieben Häuser mit ersten Preisen bedacht, die er leitet. Darunter ist erstmals auch das Inselkino Fehmarn, dessen Leitung er vor einem halben Jahr übernommen hat. „Ich bin vor Freude darüber fast an die Decke gegangen“, sagt er.