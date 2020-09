Bad Oldesloe : Von Betäubungsmitteln bis zur Kinderschokolade

In einer Asservatenkammer lagert so einiges – ein Besuch bei der Kriminalpolizeistelle Bad Oldesloe .

Archive, Fundbüros und Lagerhallen – zu all diesen Räumen haben üblicherweise nur wenige Menschen Zutritt und eben jene öffnen für das Stormarner Tageblatt ausnahmsweise ihre bisher verschlossenen Türen. Heute geht’s in die Asservatenkammer der Kriminalpolizeistelle Bad Oldesloe.

Grelles Licht flutet einen Raum in der obersten Etage des Gebäudes – trotz leicht verstaubter Fenster. Zwei blaue Säcke stehen auf dem Boden, viele braune Tüten – mal größer, mal kleiner – sind in Metallregalen verstaut. Was aussieht wie eine Rumpelkammer, hütet die Polizei in Bad Oldesloe wie einen Schatz. Muss sie auch, denn wenn hier etwas verloren geht, hat die Dienststelle ein immenses Problem.

Immer zwei Personen gleichzeitig

In der Asservatenkammer lagern nämlich Gegenstände, die die Beamten beschlagnahmt oder sichergestellt haben – sei es eine Bratpfanne, mit der jemand angegriffen wurde, oder ein geklautes Handy. Sollten sie also wegkommen, könnte dadurch die Ermittlung eines Tatverdächtigen oder eine Verurteilung scheitern, sagt Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck. Dorthin werden die Asservate hingeschickt, wenn die Ermittlung der Oldesloer Polizei abgeschlossen sind. Damit Gegenstände nicht unbemerkt aus dem Raum verschwinden können, wird jede Sache oder ihre Umhüllung mit einer Nummer und einem zusätzlichen Zettel versehen. Darauf steht, was drin ist. Wer Zugriff auf einen Schlüssel für den Raum hat, verrät der Beamte vor Ort nicht, wohl aber das aufgrund des Vier-Augen-Prinzips immer mindestens zwei Personen gleichzeitig den Raum betreten müssen. Ansonsten hält sich die Polizei mit Informationen zu Sicherung, Ordnung und Aufbau des Raumes zurück – schließlich sei dieser ein Kernstück polizeilicher Ermittlungsarbeit.

Bundesweite Schlagzeilen

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte die Oldesloer Asservatenkammer vor drei Jahren. Nicht, weil etwas weggekommen war, sondern weil die Beamten einen außerordentlichen Fund am Rögen-Wendehammer sicherstellten – 53 Kilogramm Kinderschokolade. „Man weiß nie, was kommt“, sagt Polizeisprecher Jan Wittkowski: „Es kann alles sein.“ Bei den Husumer Kollegen landete beispielsweise auch schon mal ein „Hackenporsche“, der zum Abtransport von Wertgegenständen aus einem Einbruch gedient hatte.

Betäubungsmittel sind Klassiker

Klassiker in der Asservatenkammer seien, laut Wittkowski, aber Betäubungsmittel: „Die sollen ja nicht das Büro voll stinken.“ In der Kammer liegen die Drogen allerdings nur übergangsweise. Relativ zügig werde sie an die Staatsanwaltschaft Lübeck weitergeleitet, danach werden diese direkt zur Müllverbrennungsanlage nach Stapelfeld gebracht. „Betäubungsmittel werden dort unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft direkt ins Feuer gegeben“, erläutert Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.

Strenge Vorschriften

Waffen, die die Polizei auch dann und wann in der Kreisstadt beschlagnahmt beziehungsweise sicherstellt, werden so allerdings nicht entsorgt. Zunächst ist der Kreis Stormarn als zuständige Waffenbehörde in diesen Fällen der Ansprechpartner der Polizei. Sollten die Waffen entsorgt werden müssen, wird dies über das Landeskriminalamt in Kiel getan, teilt Kreissprecher Gregor Tuscher mit. Für Spreng- und Brandvorrichtungen, die für Straftaten gebastelt wurden, ist ebenfalls das Landeskriminalamt zuständig, genauer gesagt der Kampfmittelräumdienst.

Kurioser Fall

Zurück zur Schokolade. Die sollte nämlich – gesetzt den Fall, dass die rechtmäßigen Besitzer nicht ermittelt werden konnten – auch entsorgt werden. Allerdings nicht in der Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld, sondern beim Oldesloer Bauhof. Was aus dem kuriosen Fall aus dem Jahr 2017 geworden ist, kann bei der Polizei allerdings keiner mehr sagen. Denn aufgrund der Datenschutzbestimmungen seien die Informationen dazu bereits gelöscht worden, teilt Wittkowski mit. Auch beim Bauhof kann man sich nicht erinnern, so einen Berg an Kinderschokolade entsorgt zu haben. „Das muss dann anders erfolgt sein“, sagt Baubetriebshofleiter Dirk Blanke. Grundsätzlich werde er sehr selten von der Polizei beauftragt Asservate zu vernichten – jüngst waren es ein paar Fahrräder.