Ahrensburg : Vom Winde verweht

THW baut aus Sicherheitsgründen das Corona-Testzentrum in Ahrensburg um.

Avatar_shz von shz.de

04. April 2020, 16:51 Uhr

Ahrensburg | Die bisherige Zeltkonstruktion im Stormarner Corona-Testzentrum im Ahrensburger Gewerbegebiet wird durch stabile Holzkonstruktionen ersetzt. Ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) haben die Betriebsruhe am Wochenende zum Umbau genutzt, damit am Montag die Anlage wieder einsatzbereit ist.

„Die starken Windböen auf dem freien Gelände haben stark an unseren Zelten gerüttelt und so für Unsicherheiten bei den eingesetzten Rettungskräften gesorgt”, sagte ein Sprecher des THW. Die beiden Zelte werden deshalb durch stabile Holzhütten ersetzt, die außerdem vor dem Wind durch angebrachte seitliche Platten schützen sollen. Seit rund einer Woche ist das Stormarner Corona-Testzentrum im Einsatz. Rund 25 Rettungssanitäter sind dort im Schichtbetrieb eingesetzt. Zwei Fahrspuren stehen zur Verfügung. Werktags können – wie berichtet – von 9 bis 18 Uhr bis zu 250 Tests abgewickelt werden. In der „Drive-in-Station” werden nach Terminvergabe Personen getestet, die zur Abgabe einer Probe durch den Hausarzt aufgefordert worden sind. Das erfolgt vor Ort per Rachen-Nasen-Abstrich. Das Ergebnis liegt innerhalb von 48 Stunden vor, bei Einsatzkräften innerhalb von 24 Stunden.