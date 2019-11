Ahrensburg : Vom Lustspiel bis zum Psychothriller

Theater-Abo der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg als Weihnachtsgeschenk.

29. November 2019, 14:04 Uhr

Ahrensburg | Passende Weihnachtsgeschenke müssen keineswegs immer gegenständlich sein. Als Alternative bietet die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg ein Wahl-Abo mit vier Gutscheinen an, die für die verbleibenden vier Stücke der Spielzeit 2019/2020 flexibel an der Abendkasse für Besuche allein, zu zweit oder auch zu viert eingetauscht werden können.

Mit Preisen zwischen 24 und 38 Euro – je nach Platzkategorie – sind die Wahl-Abos auch um mehr als 20 Prozent günstiger als Einzelkarten. Das Wahl-Abo gibt es bei Hans-Jochim Eggers unter der E-Mail-Adresse: karten-nbahrensburg@web.de. Bei einer Bestellung bis zum Freitag, 20. Dezember, wird ein Versand bis zum Weihnachtsfest garantiert.

Erste Möglichkeit für einen Theaterbesuch der Niederdeutschen Bühne bietet sich im kommenden Jahr bereits am 16. oder 17. Januar bei dem Lustspiel „Plattdüütsch för Anfängers“, das zeigt wie ein Integrationsprojekt aus den Fugen gerät.

Weiter geht es am 20./21. und 28. Februar mit einem Psychothriller von Sebastian Fitzek, den Marc Gruppe für die Bühne überarbeitet hat. „De Seelenbreker“ schafft es, seine Opfer psychisch zu brechen, sodass sie in einem ewigen Albtraum gefangen sind. Unter der Regie von Marei von Appen verwandelt sich die Bühne in eine psychiatrische Luxusklinik.

Am 26. und 27. März gastiert die Niederdeutsche Bühne Neumünster mit der niederdeutschen Bearbeitung des Operetten-Klassikers „In’t witte Rössl“ in Ahrensburg, bei dem es in dem gleichnamigen Hotel zu zahlreichen Verstrickungen zwischen Personal und Gästen kommt.

Zum Abschluss der Spielzeit präsentiert die Niederdeutsche Bühne am 23. und 24. April sowie am 8. Mai die spritzige Ehe-Komödie „Watt een Keerl“. Dabei liest der liebende und fürsorgliche Ehemann Kai seiner Frau jeden Wunsch von den Augen ab – doch die will die Scheidung, weil sie das Eheleben mit ihrem Mustergatten zu Tode langweilt...

Sämtliche Aufführungen beginnen um 20 Uhr im Alfred­Rust-Saal. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nb-ahrensburg.de.