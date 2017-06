Vom Landboten zum Tageblatt

vergrößern 1 von 3 Foto: srp 1 von 3





Geschichte ist eher langweilig und die einer Tageszeitung erst recht – so weit das Vorurteil. Dass die fast 180-jährige Geschichte des Stormarner Tageblatts alles andere als verstaubt und langweilig ist, bewies jetzt ein Vortrag des Historikers Dr. Karsten Christian im WAS-Gebäude am Bahnhof über die Anfänge des Oldesloer Wochenblatts in den Wirren des aufkeimenden deutschen Nationalismus in den dänischen Herzogtümern Schleswig und Holstein.

Karsten Christian studierte Geschichte, Soziologie und Öffentliches Recht an der Uni Hamburg, wo er 2012 auch promovierte, und absolvierte vor 13 Jahren ein Praktikum im Kreisarchiv, wo er auch mit dem Oldesloer Wochenblatt in Berührung kam, das 1839 von dem Buchdrucker und Verleger Julius Schüthe gegründet wurde. Fortan beschäftigte sich der junge Student näher mit der Historie des Wochenblattes und schrieb

2006 seine Magisterarbeit mit dem Titel „Das Oldesloer Wochenblatt und die Schleswig-Holstein-Frage. Die Berichterstattung in einer holsteinischen Regionalzeitung von 1839 - 1870“ über die Anfänge des Zeitungswesens in Stormarn und dessen Aufbruch in die Moderne. Inzwischen arbeitet Christian als Referent im Bundesarchiv in Berlin.

Die wechselhafte Geschichte des Oldesloer Landboten (Wochenblatt für Stadt und Land) weist erstaunliche Parallelen zur Gegenwart auf. So gab es immer wieder strenge Zensurbestrebungen der jeweiligen Regierungen, die auch heutzutage leider wieder in vielen Staaten Realität sind, bis hin zu Sanktionen und sogar Gefängnisstrafen. „Und auch im 19. Jahrhundert gab es schon gewisse Konzentrationsprozesse bei den Zeitungen. Die Großen kauften nach und nach die Kleinen auf“, so Dr. Karsten Christian.

Der Oldesloer Landbote und sein Herausgeber Julius Schüthe litten zunächst unter erheblichen Startschwierigkeiten, denn eine unabhängige Presse war nicht erwünscht, die Pressezensur in Oldesloe oblag Bürgermeister von Colditz, der diese aber nur halbherzig ausführte. Es gab eine starke deutsche Nationalbewegung im

Land, die aber von der dänischen Regierung in Kopenhagen unterdrückt wurde. „In diesem Prozess der Nationswerdung nahm die Presse eine wichtige Multiplikationsstellung ein“, berichtete Karsten Christian.

Der Oldesloer Landbote erschien in Oldesloe und Umland bis Ahrensbök und gehörte zu den so genannten „lokalen Intelligenzblättern“, die sich zunächst auf Anzeigen, Bekanntmachungen sowie Nachrichten aus der Landwirtschaft beschränkten. Der politische Charakter entwickelte sich erst später, denn eine politische Berichterstattung war eigentlich verboten. Trotzdem ergriff das Oldesloer Wochenblatt immer wieder Partei für die deutsche Seite und es gab deutliche Kommentare, die von Seiten der dänischen Regierung immer wieder kritisiert wurde. Das „neue Organ politischer Klatscherei“ solle unterbunden werden, hieß es in einer Protestnote.

Die Konzession konnte Schüthe jederzeit entzogen werden, doch so weit kam es nie, denn auch der Staat hatte ein Interesse an der Zeitung als Verkünder offizieller Bekanntmachungen. „Die Einschränkungen waren für Julius Schüthe eine herbe Enttäuschung. Er muss ein Heißsporn und freiheitsliebender Charakter gewesen sein, der regelmäßig gegen die Zensurauflagen verstieß“, so der Historiker. Da waren Konflikte mit der Obrigkeit vorprogrammiert. Schüthe wollte die Bevölkerung aufklären, doch Bürgermeister von Colditz beschwerte sich über eine „gehässige und aufregende Weise der Berichterstattung in einem frechen und höhnenden Ton.“

Diese Berichterstattung oblag in erster Linie dem engagierten und mutigen Redakteur Edward Coch, der sich weder einschüchtern noch zurückhalten ließ so zu berichten, wie er es für richtig hielt. Er wurde sogar kurzfristig entlassen, um später wieder eingestellt zu werden.

Die Auflage des achtseitigen Landboten war zunächst bescheiden und betrug anfangs nur 50 Exemplare, die der Herausgeber anfangs sogar selbst an die Abonnenten verteilte, zu denen auch Handwerker, Fuhrleute und einfache Arbeiter gehörten.

Die Märzerhebung 1848 bedeutete eine Zäsur, doch die Freude über eine Liberalisierung der Presse währte nicht lang. Ab 1851 folgte die Restauration der alten Verhältnisse und Schüthe dachte zeitweilig sogar daran, nach Amerika auszuwandern. Doch bereits 1856 hatte sich die Auflage verzehnfacht und die Zeitung, die ab 1851 „Der Landbote“ hieß, gehörte zu den erfolgreichsten Blättern weit und breit.

„Schüthe war eine Art Lokalheld und erfreute sich großer Popularität bei der Bevölkerung“, betont Karsten Christian. Als Schüthe wegen Verstoßes gegen Zensurauflagen für drei Tage ins Gefängnis wandern musste, wurde er von Oldesloer Bürgern mit Essen und Gesängen versorgt. 1867 wurde unter der nunmehr preußischen Regierung das Reichspressegesetz erlassen, das auch verfügte, dass stets ein verantwortlicher Redakteur benannt werden musste. Viele Redakteure schrieben deshalb unter einem Pseudonym und ein so genannter „Sitzredakteur“ übernahm offiziell die Verantwortung, wodurch er bei missliebigen Artikeln sogar für kurze Zeit ins Gefängnis wandern konnte.

Im Jahre 1869 gab es in Stormarn bereits drei Zeitungen, neben dem Oldesloer Wochenblatt noch das Reinbeker „Kreisblatt für Stormarn“ und der Wandsbeker Bote. Der Oldesloer Landbote erschien zwei Mal wöchentlich und war mit 500 Exemplaren die größte Zeitung im Verbreitungsgebiet. Ab 1899 erschien er täglich und hatte seine dominierende Stellung in der Mitte und im Norden Schleswig-Holsteins ausgebaut. 1943 musste die Zeitung, die eine Auflage von 6000 Exemplaren erreicht hatte, eingestellt werden, um erst 1947 wieder zu erscheinen. „Es gab stets eine Gratwanderung bei der Berichterstattung und auch immer Spielräume trotz Zensur“, so das Resümee von Dr. Christian. 1951 fand dann die Umbenennung in Stormarner Tageblatt statt.

