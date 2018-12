Travenbrück : Vom Kiez ins Kloster

Zwei international bekannte und erfolgreiche Fotografen unterstützen das Nütschauer Benediktinerkloster mit dem Verkauf einer limitierten Auflage.

von Patrick Niemeier

12. Dezember 2018, 18:02 Uhr

Travenbrück | „Das Leben ist das, was passiert, wenn man dabei ist, andere Pläne zu machen“, lautet ein Zitat, das John Lennon zugeschrieben wird. Und so sind es tatsächlich Zufälle und Begegnungen, die bestimmte Konstellationen erst möglichen machen. So verhält es sich auch bei der Geschichte der doch sehr unterschiedlichen Fotografen CP Krenkler und Klemens Ortmeyer, die jetzt für das Kloster Nütschau eigens angefertigte Werke für den guten Zweck zur Verfügung stellen.

Die Art und Weise, wie die Fotokünstlerin Krenkler ins Kloster gekommen ist, ist an unerwarteten Umwegen kaum zu überbieten. Ein Kloster in der Provinz ist gewöhnlich nicht der Ort, an dem man die Künstlerin antrifft – die vor allem für ihre Arbeiten auf St. Pauli und New York sowie die Punkszene bekannt geworden ist. Nach Stormarn kam sie so: „Ich hatte Fotoarbeiten über den Elbschlosskeller in Hamburg gemacht, die als die härteste Kneipe des Kiez bekannt ist“, erklärt Krenkler. Diese stellte sie in der evangelischen St.-Pauli-Kirche aus. „Mein Pastor dort sagte mir, dass ich echt Mal eine Pause vertragen könnte und empfahl mir eine Auszeit in Nütschau. Nach fünf Jahren ohne Pause, eine gute Idee! Erst hier merkte ich, dass es ein katholisches Kloster war. Architektur und Atmosphäre haben mich fasziniert. Normalerweise fotografiere ich weder Erinnerungsfotos wie normale Menschen – oder biete meine Arbeit umsonst an, aber hier hatte ich den Wunsch zur Kamera zu greifen“, sagt sie.

Den Wunsch zur Kamera zu greifen in Nütschau hatte auch der renommierte Fotograf Klemens Ortmeyer. Er studierte von 1985 bis 1996 Architektur und erlebte schnell eine Karriere als gefragter Architekturfotograf. Ortmeyer bereiste unter anderem den Iran, Indien und China und hielt Stadtansichten und Bauwerke im Bild fest. Auch auf ihn üben sakrale Räume große Faszination aus. Das führte ihn ins Kloster Nütschau – die erste Station einer Reise durch ganz Deutschland: Ortmeyer möchte alle Benediktinier-Klöster im Bild festhalten.

Die beiden Fotografen hörten voneinander und davon, dass das Kloster dringend finanzielle Mittel für die Erneuerung des Jugendhauses benötige. So kamen sie auf die Idee, eine limitierte Auflage ihrer Bilder vom Kloster zum Verkauf zur Verfügung zu stellen. Ortmeyers Fotos gibt es jeweil s zehn Mal, die von Krenkler jeweils 25 Mal. Insgesamt sollen über den Verkauf so über 50 000 Euro in die Jugendhaus-Erneuerungs-Kasse fließen. „Seit zehn Jahren ist bekannt, dass beim Jugendhaus etwas passieren muss. Wir freuen uns über diese Unterstützung. Ingesamt werden wir wohl mehrere Millionen Euro benötigen“, sagt Bruder Prior Johannes Tebbe.