Ahrensburg : Vollsperrung nach Unfall am Stauende

Nach einem schweren Unfall kurz vor der Anschlussstelle Ahrensburg ist die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Süden Donnerstagmorgen zeitweise voll gesperrt worden. Etwa tausend Meter vor der Ausfahrt Ahrensburg war am Stauende ein LKW auf einen bereits stehenden Lastwagen aufgefahren, ein dritter fuhr in diesen hinein. Nach ersten Erkenntnissen wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Leitstelle hatte ein Großaufgebot von Rettungskräften inklusive Hubschrauber zum Unfallort geschickt. Die Autofahrer hatten rechzeitig die Rettungsgasse freigemacht.







von Andreas Olbertz

erstellt am 22.Jun.2017 | 11:52 Uhr