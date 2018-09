Bad Oldesloe : Vollsperrung am Kurpark

Sperrung aufgrund von Asphaltarbeiten.

von Andreas Olbertz

19. September 2018, 16:30 Uhr

Die Stadtwerke haben einen neuen Regenwasserkanal in der Straße Am Kurpark verlegt. Zum Abschluss des Bauvorhabens wird die Asphaltdecke zwischen der Einmündung in den Sülzberg und dem Grundstück Am Kurpark 4 b (Pumpwerk) auf der gesamten Fahrbahnbreite wiederhergestellt. Diese Arbeiten können nur bei einer Vollsperrung der Straße durchgeführt werden. Die Sperrung wird am Donnerstag, 4. Oktober, ab 6 Uhr eingerichtet und im Laufe des Sonnabend wieder aufgehoben. In dieser Zeit können die Grundstücke in der Straße Am Kurpark nicht angefahren werden.