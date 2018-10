Bad Oldesloe : Volles Programm zum „Tag der Ausbildung“

ASB bietet Erste-Hilfe-Kursus speziell für Kinder und Vorträge für Erwachsene.

von Volker Stolten

10. Oktober 2018, 14:56 Uhr

Der Arbeiter-Samariter-Bund RV Stormarn-Segeberg (ASB) lädt am Sonnabend, 20. Oktober, zum „Tag der Ausbildung“ ein. Ab 10 Uhr haben junge Besucher die Möglichkeit in der Hermann-Bössow-Straße 14 in Bad Oldesloe einen kostenlosen Erste Hilfe Kurs zu besuchen, der sich speziell an Kinder richtet.

Doch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene finden Vorträge statt. So kann man erfahren, wie man einen Herzinfarkt erkennt und die richtigen Maßnahmen ergreift, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Aber nicht nur im Ausbildungszentrum selbst, sondern auch davor gibt es einiges zu entdecken. „Wir stellen vor Ort einen Rettungswagen aus und werden vom Rettungshundezug unterstützt, der sich präsentiert“, erklärt Ausbildungsleiterin Claudia Ehmsen.

Da Hunde nicht nur im Einsatz, sondern auch immer öfter in der Ausbildung eingesetzt werden, gibt es verschiedene Vorträge und Workshops zu dem Thema. Unter anderem wird ein Entspannungstraining für Hund und Herrchen angeboten.

Die Teilnahme an den Kursen ist an diesem Tag sind kostenlos. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und frisch gebackenen Waffeln gesorgt, die gegen eine kleine Spende erworben werden können. Die Einnahmen gehen zu Gunsten des Tierheims in Bad Oldesloe.