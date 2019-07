Sprenge : Volks- und Schützenfest mit großer Party

Der Schützenverein Sprenge schießt zum 119. Mal um die Köngiswürde auf dem Festgelände am Schützenhaus.

von shz.de

16. Juli 2019, 15:31 Uhr

Zum 119. Mal feiert der Schützenverein Sprenge und Umgebung am kommenden Wochenende – Sonnabend, 20., und Sonntag, 21. Juli –, sein Volks-und Schützenfest im Festzelt neben dem Schützenhaus in der Straße Raumredder. Die Schützen werden auch wieder zahlreiche Aktivitäten für die Besucher anbieten. Am Sonnabend beginnt das Fest um 15 Uhr. Bis zirka 17.30 Uhr haben Erwachsene und auch Kinder die Möglichkeit, ihre Schießkünste unter Beweis zu stellen. Denn es werden wieder die Bürgerkönige und die Kinderkönige ermittelt. Außerdem wird für die Besucher auf den Schießständen ein Schnupperschießen angeboten. Parallel dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Ab 21 Uhr ist dann Party-time so ganz ohne Tracht. Die Schützen haben sich dafür wieder etwas Neues einfallen lassen. Über Kopfhörer hören die Partygäste den von Ihnen gewünschten Musikstil wie Schlager, Techno und Hits aus den 1980ern und 1990ern. Gleichgesinnte finden sie dabei an den Farben, die an den Kopfhörern leuchten. Für die entsprechende Musik sorgen zwei DJs. Die Königsproklamation wird dann am Sonntag, 21. Juli, beim Katerfrühstück stattfinden, das um 10 Uhr beginnt. Nur wenige Eingeweihte wissen bereist, wer der neue Schützenkönig ist.

Die amtierenden Majestäten Astrid und Jörg hatten zum Schnitzel-satt-Essen eingeladen. Dabei traten die Traditionsschützen an, um den neuen Schützenkönig zu ermitteln. Mit Spannung wird nun erwartet, wer am nächsten Sonntag auf die Bühne gerufen wird, damit ihm die Königskette umgehängt werden kann.

Die erste Aufgabe des neuen Königspaares wird dann ab 13.30 Uhr sein, die Schützenbrüder und Schützenschwestern der Gastvereine zu begrüßen. Um 14 Uhr startet dann der Festumzug durch Sprenge. Nach dem Umzug wird im Festzelt bei Kaffee, Kuchen Musik und Tanz gefeiert. Für Stimmung sorgen dabei die Todendorfer. Ein kleines Highlight ist dann am Nachmittag die Mettwurst-Verlosung. Vor dem Festzelt wartet zudem ein Biergarten auf die Besucher und es wird Spanferkel angeboten.