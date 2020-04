Völlig von der Rolle

Bei „Improving Earth“ in Reinfeld ist das Bambus-Toilettenpapier restlos ausverkauft

Reinfeld | „Wir haben noch nie so viele Pakete auf einmal verschickt wie während der Corona-Krise.“ Das sagt Simon Jost von der Firma Improving Earth in Reinfeld im Kreis Stormarn, die vor fünf Jahren als kleines Start-up-Unternehmen begann und sich inzwischen mit Toilettenpapier aus Bambus fest auf dem Markt etabliert hat. „Smooth Panda“ nennen Simon Jost und sein Partner Karsten Lutz – beide Anfang 30 und Erfinder des innovativen Öko-Produktes – ihr Toilettenpapier, das aus dem nachwachsenden Rohstoff in China hergestellt wird. War es kurz nach der Gründung nur ein Container, der die ersten Bestellungen nach Deutschland transportierte, kommen heute zwei bis drei monatlich im Hafen an – gefüllt mit 65 000 Rollen Smooth-Panda-Toilettenpapier.

„Die Nachfrage hat sich durch Corona binnen weniger Tage vervielfacht“, so Lutz. Die erhöhte Nachfrage setzte Mitte März ein und hielt viele Tage an. „Alle Bürokräfte, sonst eigentlich Schreibtischtäter, packten im Lager mit an, um der Lage Herr zu werden“, erinnert sich Jost. Mitte März wurden alle Schulen und Kitas geschlossen, es gab kaum noch Toilettenpapier mehr im Supermarkt, die Menschen begannen mit Hamsterkäufen. In dem Moment haben auch ökologisch orientierte Kunden – Hauptabnehmer des Panda-Klopapiers – sich im Online-Shop der Reinfelder Firma reichlich eingedeckt. Hauptsächlich habe es sich um Stammkunden gehandelt, doch auch einige Neukunden seien dabei gewesen – aus ganz Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern. Glücklicherweise hatten die beiden Geschäftsführer rechtzeitig vorgesorgt. Die Lager waren voll, als der Ansturm begann.

Da Jost und Lutz mit Lieferverzögerungen durch das chinesische Neujahr rechneten, stockten sie ihr Lager rechtzeitig auf, so dass der unerwartete Ansturm auf ihr Öko-Toilettenpapier aufgrund der Corona-Krise sie nicht ganz so heftig traf. Doch nun seien die Kapazitäten ausgeschöpft, erklärt Lutz. Jetzt sei der erste Hochschwung schon wieder vorbei, die Menschen hätten sich eingedeckt. „Unsere Lager sind leer, wir sind restlos ausverkauft“, sagt Lutz.

Ware aus China erwarten sie erst wieder Ende April. Die Produktionsstätte des ungebleichten Bambus-Papiers befindet sich mehrere 1000 Kilometer von der Stadt Wuhan – Ausbruchsort von Covid 19 – entfernt. Trotzdem kam es zu Schließungen von Firmen und Problemen mit den Zulieferern. „In den Häfen liegen Container, die erst peu à peu abgearbeitet werden können“, erläutert Jost. Vorbestellungen von Smooth Panda seien möglich und würden nach Eintreffen zügig abgearbeitet. Jost: „Das werden so einige 1000 sein.“

„Momentan haben wir natürlich wegen der starken Nachfrage ein bisschen Oberwasser, aber das kann sich schnell wieder ändern, wenn sich alle eingedeckt haben“, so Lutz. Beide gehen von einer Talfahrt nach Beendigung der Corona-Krise aus. „Leider haben wir das Gefühl, dass die jetzige Situation länger anhalten wird. Daher sind wir momentan super vorsichtig“, sagt Jost. Eine richtige Euphorie wegen des momentanen wirtschaftlichen Erfolgs käme wegen der angespannten und ungewissen Situation in Zeiten von Corona bei ihnen nicht auf, eher Mitleid für die Betroffenen. Die Krise treffe viele kleine Unternehmen, auch Freunde und Bekannte.

Jost: „Wir leiden nicht, aber wir profitieren auch nicht.“ Aus Respekt habe man ein eigentlich für April avisiertes neues Projekt – den Verkauf von Öko-Drogerie-Produkten in einem neuen Online-Shop – erst einmal auf Mitte Mai verschoben. „Derzeit finden wir den Moment dafür nicht so schön und wenig feierlich“, sagen beide wie aus einem Munde. In Zeiten von Corona arbeiten sie im Wechsel mit ihren vier Mitarbeitern im Home-Office.