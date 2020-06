Bad Oldesloe : Violinkonzert der Musikhochschule Lübeck

Kub startet Spielbetrieb mit Konzert von Studierenden der Musikhochschule Lübeck.

14. Juni 2020, 16:42 Uhr

Es ist die erste Kulturveranstaltung im Veranstaltungssaal des Kultur- und Bildungszentrums (Kub) seit Mitte März: Am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr bringen Studierende der Violinklasse von Prof. Heime Müller von der Musikhochschule Lübeck (MHL) Schlüsselwerke der Violinliteratur zu Gehör.

Unter anderem werden virtuose Ecksätze aus Violinkonzerten von Mozart und Dvorák erklingen. In der Chaconne aus der Partita in d-Moll von Johann Sebastian Bach, mit der das Konzert endet, zeigt sich auf unvergleichliche Weise, welches musikalische Universum sich hier öffnet. Das Werk war Inspirationsquelle für zahlreiche, nicht minder geniale Kompositionen der darauffolgenden Jahrhunderte, geschrieben für dieses königliche, göttliche und mitunter auch teuflische Instrument. „Wir sind glücklich, den Kulturliebhabern nach dieser langen Durststrecke endlich wieder etwas bieten zu können“, so Kub-Leiterin Inken Kautter.

Einige Anpassungen des Spielbetriebs an die derzeit geltenden Auflagen mussten vorgenommen werden, so gelten beispielsweise auch bei Veranstaltungen das Abstandsgebot und die bekannten Hygieneregeln. Zudem müssen die Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher erfasst und feste Sitzplatzkarten ausgegeben werden. „Wir sind gut vorbereitet für den Spielbetrieb und freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen mit dem Publikum“, so Kautter. Das Konzert ist Teil Reihe „Wir in Bad Oldesloe“, in der Studierende der MHL, unterstützt von ihren renommierten Dozenten, ihr Können zeigen können. In außergewöhnlichen Konzerten stellen sie dabei die Bandbreite der Lübecker Musikausbildung unter Beweis. Es musizieren Tommaso Fracaro, Jakob Kammerlander, David Moosmann, Sophia Maiwald, Hugo Moinet, Mariam Vardanyan, Francesco della Volta und Esther Hermann. Stefan Veskovic begleitet das anspruchsvolle Programm am Klavier.

Tickets für diese Veranstaltung sind ausschließlich in der Stadtinfo im Kub sowie vor Veranstaltungsbeginn direkt vor Ort erhältlich. Nähere Informationen sind auf www.kub- badoldesloe.de, per Telefon unter 04531/504-199 oder per Mail an stadtinfo@badoldesloe.de erhältlich. Preise im Vorverkauf 13,50 Euro (erm. 11,50 Euro), an der Abendkasse 15,50 Euro (erm. 13,50 Euro).