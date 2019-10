Tangstedt : Vier Verletzte bei schwerem Autounfall

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt einen Airbag.

06. Oktober 2019, 10:19 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß wurden in den Nacht zum Sonnabend vier Menschen in Stormarn verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Mercedes in Richtung Hamburg-Duvenstedt. Höhe des Abzweigers Wiemerskamp/Rade verlor dessen Fahrer in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen Mercedes-SUV hinein. Beide Autos schleuderten in den Grünstreifen neben der Fahrbahn.

Da zunächst unklar war, wer am Steuer der Mercedes-Limousine saß, beschlagnahmte die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Airbag auf der Fahrerseite. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wulksfelde sicherten die Unfallstelle, leuchteten diese aus und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Währen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Im Einsatz waren: FF Wulksfelde, Rettungsdienst mit fünf Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und die Polizei.