Schürensöhlen : Vier Frauen mit Mut

Ihre Wandertour mit Pferden ist nicht nur ein Sommervergnügen, sondern soll auch über psychische Erkrankungen aufklären.

von shz.de

14. August 2018, 11:16 Uhr

Vier junge Frauen mit Rücksäcken und zwei Pferden im Schlepptau – ein ungewöhnliches Bild in der sonntäglichen Abendruhe von Schürensöhlen. Das Woher und Wohin ist schnell geklärt, denn die vier geben bereitwillig Auskunft, ja das ist geradezu der Zweck ihrer Wanderung. Sie sind auf Mut-Tour durch Stormarn und den Kreis Herzogtum Lauenburg, um für mehr Offenheit gegenüber psychischen Erkrankungen zu werben.

Diese von der deutschen Depressionsliga getragenen Touren finden seit 2012 jeden Sommer überall in Deutschland statt: Per Kajak, Fahrrad, zu Fuß oder – wie hier – auch mit Pferden. Die Wanderungen bringen Betroffene mit Nicht-Erkrankten zu einem Gemeinschaftserlebnis zusammen und wirken der Stigmatisierung entgegen. Dazu gibt es neben Informationen für Passanten auch öffentliche Informationsveranstaltungen an zentralen Etappenorten.

Die kleine Karawane in Schürensöhlen wird auf einem Hof erwartet, wo sie ihre Zelte aufschlagen kann und die Pferde versorgt werden. 24 lange Kilometer liegen hinter den Vieren seit dem Aufbruch in Bargteheide.

„Mut ist hier doppelt zu verstehen“, erläutert Lisa Schieferstein, eine der beiden Tourleiterinnen: „Man braucht Mut für acht anstrengende Wandertage von Lüneburg nach Ratzeburg und man braucht Mut, um über psychische Erkrankungen zu sprechen.“ Das klappt nicht immer so gut wie in Bargteheide, wo die Gruppe beim Geldholen vor der Sparkasse gleich von mehreren Passanten umringt wurde. Über die stämmigen Ackerpferde Vulkan und Thalia kam man schnell ins Gespräch. Die Wanderinnen haben dafür ausreichend Flyer im Gepäck.

Im Idealfall bestehen die Mut-Teams aus sechs depressionserfahrenen und -unerfahrenen Personen, die unterwegs viel Gelegenheit für Gespräche finden. Wer Interesse und Zeit hat, kann sich spontan anschließen. Die vier Pferdewanderinnen sind schon seit mehreren Jahren jeden Sommer dabei. Weil es Spaß macht, aber auch weil sie von der Aufklärungsmission überzeugt sind. Am Endpunkt in Ratzeburg gehen sie dann wieder ihre eigenen Wege, nach Münster, Frankfurt und Hamburg. Die Pferde fahren zurück zum Heimathof bei Gadebusch.