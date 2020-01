Glinde : Vier Fahrzeuge aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Die Taten wurden in der Nacht zu Mittwoch in den Straßen Groothegen, Kiefernbogen, Suckkoppel und Mühlenweg begangen.

30. Januar 2020, 12:08 Uhr

Glinde | Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch insgesamt vier Fahrzeuge in Glinde (Kreis Stormarn) aufgebrochen.

Mehrere Straßen betroffen

Die Taten wurden im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Dienstag und 8.45 Uhr am Mittwoch begangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei den betroffenen Pkw handelt es sich um einen VW, einen BMW, einen Mercedes sowie ein Audi, die in den Straßen Groothegen, Kiefernbogen, Suckkoppel und Mühlenweg geparkt waren.

Stehlgut

In drei Fällen wurden die hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen, um ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Zu dem Stehlgut zählen in einem Fall ein Multifunktionslenkrad sowie das Navigationsgerät. Außerdem wurde ein Airbag sowie Verpackungsmaterial gestohlen.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens standen am Donnerastag noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Betroffenen Bereichen machen können. Diese können unter der Telefonnummer 040/727707-0 gemeldet werden.

