Klingberg-Pokal : Vielversprechender Neustart beim TSV Grabau

21. Juli 2019, 12:49 Uhr

grabau | Mit einem verkürzten Programm hat das 37. Klingberg-Pokalturnier des TSV Grabau begonnen. Zwanzig Minuten waren in der Auftaktbegegnung zwischen den Gastgebern und dem VfL Oldesloe II gespielt, da sorgten Gewitter und heftiger Regen für eine Unterbrechung. 40 Minuten später einigten sich beide Fußball-Teams darauf, die Partie fortzusetzen – allerdings aus Rücksichtnahme auf die folgende Begegnung direkt mit der zweiten Halbzeit. Dem 2:2 zum Auftakt folgte schließlich ein 5:1-Sieg des SV Sülfeld gegen den Delingsdorfer SV. Am Montag spielen der Delingsdorfer SV gegen den VfL Oldesloe II (18.15 Uhr) und der TSV Grabau gegen den SV Sülfeld (19.40 Uhr).

TSV Grabau – VfL Oldesloe II 2:2 (0:0)

Nach dem Ende der Spielgemeinschaft mit dem SC Union Oldesloe scheint der TSV Grabau vor einem vielversprechenden Neustart zu stehen. Wochenlang warb der TSV, teils mit Flyern in Briefkästen, um neue Spieler. Trainer Matthias Wurst, der in Grabau wohnt und daher das Amt beim C-Klassisten übernommen hatte, lobte nach dem Auftakt beim eigenen Turnier: „Meine Mannschaft hat das wirklich gut gemacht.“

Die Partie wogte phasenweise hin und her. Nach dem Führungstreffer für den B-Klassisten durch Ferdian Krasniqi per Kopf (60.) verwandelte Helge Blikslager einen Freistoß von der Mittellinie direkt zum Ausgleich (62.). Nur eine Minute später brachte Krasniqi die Kreisstädter zwar erneut in Front, doch zwei Minuten vor dem Ende behielt Sebastian Bernotat die Nerven. Nach einem überflüssigen Foulspiel von Timo Erbs an Tom Reher am Strafraumeck verwandelte der Grabauer sicher vom Punkt zum 2:2-Endstand. VfL-Spieler Torben Burmeister trauerte anschließend dem sicher geglaubten Sieg noch nach: „Wir hatten im ersten Abschnitt gute Tormöglichkeiten, die wir einfach hätten verwerten müssen.“

SV Sülfeld – Delingsdorfer SV 5:1 (1:1)

Die beiden Aufsteiger in die Kreisklasse A zeigten den 80 Zuschauern ein abwechslungsreiches Spiel. Die 1:0-Führung für Sülfeld durch Robin Geller (21.) beantwortete Jan Kalischer sieben Minuten vor dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich für die bis dahin auf Augenhöhe agierenden Stormarner.

War das Sülfelder Spiel anfangs noch ein wenig zerfahren, kehrte nach dem Seitenwechsel mehr Struktur in die Aktionen ein. Vor allem einer profitierte davon: Philipp Baasch sorgte für die erneute Führung (50.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Florian Theobald erhöhte (52.), ehe Baasch per Doppelschlag (63., 72.) den Endstand herstellte und seine Bedeutung für das SVS-Spiel unterstrich. Der 33-Jährige ist nach zweijähriger Fußballpause zurück.