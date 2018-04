Kunstmesse in Bad Oldesloe : Vielfalt der lokalen Kunst

Stormarner Künstlermesse gastiert am 21. und 22 April zum ersten Mal in der Kreisstadt.

Eine große, lokale Kunstmesse ohne Jury, ohne Beschränkungen – das soll die „Stormart“ seit ihrer Gründung sein. Zur dritten Ausgabe kommt die Messe nun nach Stationen in Ammersbek und Bargteheide in die Kreisstadt.

Die Künstler laden am 21. (11 bis 18 Uhr) und 22. April (11 bis 17 Uhr) in die Stormarnhalle. „Es wurde aber echt Zeit, dass wir in Bad Oldesloe ausstellen“, findet Ilse Wulf Siebel aus dem Orgateam. Das Erfolgskonzept, das vor zwei Jahren für 1000 Besucher in Bargteheide sorgte, bleibt bestehen. „Bei uns geht es um Vielfalt. Es gibt Amateure und Profis, unterschiedlichste Stilrichtungen und Materialien“, erklärt die Oldesloer Künstlerin Friderike Bielfeld, die ebenfalls zur Gruppe der Organisatoren gehört.

100 Künstlerinnen und Künstler werden in diesem Jahr dabei sein. Niemand musste abgelehnt werden. „Ein Interessierter ist leider mittlerweile verstorben, ein anderer nachgerückt. Jeder, der einen Stand wollte, kann ausstellen“, so Siebel. „Wir sehen uns als gemeinnütziges Projekt zum Zwecke der besseren Vernetzung und Förderung der bildenden Künstler aus Stormarn“, sagt Axel Richter vom Haus am Schüberg. Der „Förderverein Kunsthaus am Schüberg“ schlüpft auch dieses Mal in die Rolle des offiziellen Veranstalters: „Da wir nur eine lose Vereinigung sind, braucht es jemanden, der die Funktion ausfüllt.“

Er zeigt sich erfreut dass es erneut gelungen ist, Bildhauer, Keramiker, Fotografen, Grafiker und Objektkünstler und ihre Werke unter einem Dach präsentieren zu können. Neben dem Besucherkontakt seien auch die Begegnungen untereinander jedes Mal auf’s Neue spannend.

„Es kommen sehr interessante Gespräche zustande, auch aus Blickwinkeln, die einem selbst neu sind“, sagt Mitorganisator Wolfdietrich Jaene. Neben der Kunst sorgen die ASB Jugend und die Oldesloer Landfrauen für das leibliche Wohl. Den musikalischen Part übernehmen Mary Panzer mit Analena Orlowski und Mattis Strebel von der Ida-Ehre-Schule sowie die Band „SamRock“ der Masurenwegschule. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Bürgermeister Jörg Lembke gewonnen werden.