Großhansdorfer Neujahrsempfang : Viele Pläne für 2020: Was sich alles ändern soll

Es entstehen neue Wohneinheiten, die Grundschule Wöhrendamm bekommt einen Anbau und die Lungenklinik wird erweitert: Der Blick ins Jahr 2020.

06. Januar 2020, 13:38 Uhr

Großhansdorf | Großer Andrang beim Großhansdorfer Neujahrsempfang, zu dem Bürgermeister Janhinnerk Voß und Bürgervorsteher Jens Heinrich geladen hatten.

Ich freue mich über zahlreiche neue Gesichter unter den Anwesenden. Entweder weil neu zugezogen oder weil es der erste Besuch dieses Empfangs ist. Janhinnerk Voß, Bürgermeister von Großhansdorf

Besonders aber bedachte der Bürgermeister in seiner Rede die Ehrenamtlichen: „Dass sie sich neben ihrem großartigen Engagement für die Allgemeinheit auch noch die Zeit nehmen, uns heute mit Ihrer Anwesenheit zu erfreuen, finde ich außerordentlich anerkennenswert und freue mich sehr über die damit zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung“, sagte er.

Anekdote aus der Jugendfeuerwehr: geflutete Papiercontainer

Dazu passte eine schöne Geschichte, auf die der Bürgermeister besonders lobend einging. Denn von vielen unbemerkt, sei es fast schon eine Tradition, dass die Jugendfeuerwehr der Gemeinde zusammen mit ihren Ausbildern an Silvester die Papiercontainer mit Wasser fluten – als Prävention für Silvester-Böller die „versehentlich“ im Container landen.

Neben diesem vorbeugenden Brandschutz habe der Feuerwehrnachwuchs diesmal auch herumliegendes Papier in die Container gestopft. „Und das ist nun wirklich nicht die Aufgabe der Feuerwehr, hat mich aber dennoch gefreut“, sagte Voß. „Das haben die Mädchen und Jungen klasse gemacht, vielen Dank dafür.“

Änderungen im Ort

Bei seiner Ansprache erläuterte Voß zudem, was sich im Ort ändern wird oder soll. Fast alle diese Entscheidungen habe die Gemeindevertretung beraten und oft einstimmig beschlossen. Das war nicht immer einfach, „besonders wenn die Kassen leer sind und eine hohe Neuverschuldung möglichst vermieden werden soll“.

So sei die Auseinandersetzung zum Haushalt 2020 mit einem Volumen von fast 21 Millionen Euro nicht einfach gewesen. Die Neuverschuldung hielte sich zwar in Grenzen, dennoch muss der Schuldenstand der Gemeinde mit rund 8,5 Millionen Euro im Auge behalten werden.

Dieses Jahr hält neue Herausforderungen bereit. Ich bin mir aber sicher, diese mit Ihnen zusammen umsetzten zu können. Janhinnerk Voß, Bürgermeister von Großhansdorf

Neue Wohneinheiten mit Sozialwohnungen

Im Einzelnen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Reha-Stätte am Eilbergweg 80 neue Wohneinheiten in sechs Mehrfamilienhäusern – eingebunden in eine Park- und Waldlandschaft – entstehen. Beschlossen ist zudem, die nicht mehr sanierungsfähigen Mehrfamilienhäuser an der Sieker Landstraße in den kommenden Jahren abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Die Zahl der Wohneinheiten erhöht sich von jetzt 70 auf 112 Wohnungen. 20 Prozent davon sollen Sozialwohnungen unterschiedlicher Größe werden.

Zudem wird sich die Lungenklinik erweitern und erneuern. Dafür wird das hohe Bettenhaus abgerissen und durch einen flacheren Baukörper ersetzt. Auch Nebengebäude werden erneuert.

Neues Gebäude für die Grundschule Wöhrendamm

Auch in der Großhansdorfer Schullandschaft wird sich einiges tun. So baut der Schulverband gegenüber der Grundschule Wöhrendamm ein neues Gebäude und investiert auch in das Schulzentrum Sieker Landstraße, wo in der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule für eine Million Euro ein neuer Verwaltungs- und Lehrerzimmerbereich entsteht.

Außerdem wird das hohe Gebäude der Grundschule Schmalenbek für 1,5 Millionen Euro baulich und energetisch ebenso saniert, wie für insgesamt zwei Millionen Euro zwei Gebäude des Emil-von-Behring-Gymnasiums.

Digitalisierung an Schulen

Die 750.000 Euro für das Voranbringen der Digitalisierung an den Schulen wird durch ein Bundes- und Landesprogramm mit rund 550.000 Euro gefördert. Ganz im Sinne des Klimaschutzes sollen an U-Bahnhöfen neue Bike- und Ride-Anlagen entstehen und überdachte Fahrradständer gebaut werden.

Zusätzlich soll am Bahnhof ein neues Buswartehäuschen sowie eine unterirdische Wertstoffsammelanlage errichtet werden, mit der die widerrechtliche Entsorgung von Müll neben den aufgestellten Containern unterbleibt.

Bauarbeiten wegen regelmäßiger Überschwemmungen

Weil es in der Hoisdorfer Landstraße bei Starkregen häufig zu Überschwemmungen der Straße mit Wassereinbruch in den Vorgärten und Kellern kommt, wird die Hamburger Stadtentwässerung im Sommer mit Bauarbeiten beginnen, die das künftig verhindern sollen. Auch am Feuerwehrgerätehaus starten im Frühjahr entsprechende Arbeiten.

Am Piepenhorster Weg soll hinter den Kleingärten auf einer großen Koppel eine Streuobstwiese angelegt werden, auf der bei Hochzeiten, Geburten, Hauskauf oder auch bei der Einschulung vornehmlich alte Obstsorten gepflanzt werden können. Weitere Objekte sind auf der Website der Gemeinde aufgeführt.