Viel Regen verhagelt die Bilanz

Der verregnete Sommer 2017 sorgt auch im Bargteheider Freizeitbad im Volkspark bislang für eine vergleichsweise magere Besucherbilanz. Bis zum Dienstag dieser Woche (15. August) – d.h. bis dreieinhalb Wochen vor Saisonende –, wurden lediglich 55 800 Badegäste gezählt. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es deutlich über 60 000. Die diesjährige 50. Freibadsaison startete am 5. Mai und endet am Sonntag, 10. September, mit dem traditionellen Knotenschwimmen der DLRG Bargteheide.

Im Mai wurden 14 190 Besucher registriert – bester Tagesbesuch am 27. Mai: 2081 Besucher. Im Juni suchten 17 170 Badegäste Erfrischung. Bester Tagesbesuch am 11. Juni mit 1749 Besuchern. Im Juli passierten 16 952 Besucher die Eingangstore. Bester Tagesbesuch am 19. Juli mit 1952 Badegästen. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Besucherrückgang gegenüber 2016 mit acht Prozent noch durchaus in Grenzen. Der große Einbruch kam jetzt in den ersten August-Tagen.

Während es im Vorjahr einen wochenlangen, fulminanten „Endspurt“ mit allein 18 000 Besuchern im August und weiteren 14 600 im September bei einer Gesamtbilanz von sehr guten 85 200 Badegästen gab, wurden in der ersten Augusthälfte dieses Jahres lediglich 7500 Besucher registriert, immerhin aber allein 1400 am vergangenen Dienstag. Wenn in den verbleibenden Wochen nicht noch das ersehnte Spätsommer-Hoch eintritt, ist mit einer Freibad-Bilanz 2017 von lediglich Mitte der 60 000er zu rechnen. Der langjährige Durchschnittsbesuch im Bargteheider Freibad liegt bei rund 75 000 Besuchern. Weniger als 70 000 gab es in den zurückliegenden 49 Jahren 13 Mal, davon allerdings gleich fünf Mal in den vergangenen zehn Jahren.