Viel erreicht für ältere Menschen in Trittau

Das Leben für Senioren leichter und interessanter zu machen, ist für Christian Gajda, Vorsitzender des Seniorenbeirats, Motivation für sein langjähriges Engagement im Seniorenbeirat. Der 70-Jährige wird sich im Oktober erneut zur Wahl stellen. Mit ihm sind Joachim Hirschfeld (77) als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer, Hilde Kramm (78) als Kassenwartin sowie Lotti Ohms (79) und Gisela Ulm (76) aktiv, die ebenfalls zur Wahl des Seniorenbeirats antreten. „Ich lebe in einem Neubaugebiet hinter Penny. Hier ziehen viele ältere Leute her. Sie zu begleiten und zu beraten, was in Trittau so los ist, ist für mich auch ein Anreiz für die Arbeit im Beirat“, sagt Joachim Hirschfeld.

Der Seniorenbeirat ist ein politisches Gremium und besteht laut Satzung der Gemeinde Trittau aus fünf Personen. Es hat Rederecht in der Gemeindevertretung und den Ausschüssen. Bürgermeister Oliver Mesch attestiert den fünf Ehrenamtlichen erfolgreiche Arbeit: „Das Gremium bringt die Interessen der Senioren ein, gestaltet die Politik mit und wird immer wichtiger, weil immer mehr Senioren ihr Häuschen auf dem Land aufgeben und nach Trittau ziehen, weil hier die Grundversorgung vorhanden ist.“ Christian Gajda berichtet stolz über Initiativen, die erfolgreich waren: „Mehr Bänke für Trittau“ hat zu elf neuen Bänken geführt, die nicht nur an schönen Orten aufgestellt wurden, sondern dort, wo sie den älteren Bürgern die Wege ins Zentrum durch eine Pause erleichtern. Auch die Boulebahn, die Schachanlage hinterm Bürgerhaus und die Outdoor-Fitnessgeräte gehen auf die Initiative des Seniorenbeirats zurück. Ein längerer Kampf, viele Diskussionen waren nötig, um die Hundesteuer für bedürftige, ältere Bürger um die Hälfte zu reduzieren. „Unser Gedanke war, dass ältere Menschen oft nur noch ihr Tier haben, wenn der Partner verstorben ist“, sagt Gajda.

Der Beirat organisiert auch Frühstücke für Senioren, bei denen Vorträge gehalten werden über medizinische und andere relevante Themen. Wer in den Seniorenbeirat gewählt werden möchte, sollte am Wahlstag im Oktober 60 Jahre alt sein. Sollten sich keine neue Kandidaten melden, kann die Gemeindevertretung die Wiederwahl des bisherigen Gremiums beschließen.

>Wer sich bewerben möchte, wendet sich an Susanne Dietrich in der Verwaltung, 04154 / 807950 oder susanne.dietrich@trittau.de.