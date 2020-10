Videokonferenzen für politische Gremien in Planung

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2020, 13:32 Uhr

Ahrensburg/Barsbüttel | Dass die Arbeit in den politischen Gremien wie bisher fortgeführt werden kann, davon geht der Ahrensburger Bürgermeister, Michael Sarach, aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht aus. „Wir haben versucht, die Voraussetzungen bei derartigen Veranstaltungen so zu gestalten, dass sie den gängigen Vorschriften entsprechen.“ Im Bau- und Planungsausschuss wurde aufgrund des Lüftungsgebots bereits angeregt, die Möglichkeit von Videokonferenzen zu prüfen. „Ich bin absolut offen für jegliche Ideen inklusive Videokonferenzen. Wir müssen dafür die Ressourcen schaffen, da ist die Verwaltung jetzt dran,“ sagt Bürgervorsteher Roland Wilde. Organisatorische und technische Voraussetzungen müssen dafür zunächst geschaffen werden, sagt Sarach und ergänzt: „Wir versuchen das so schnell wie möglich zu lösen.“ Des Weiteren müsste von den Stadtverordneten eine Satzungsänderung beschlossen werden. Eine solche wird heute im Barsbütteler Hauptausschuss diskutiert. Durch die Anpassung sollen Telefon- und Videokonferenzen in Notsituationen wie Naturkatastrophen oder Pandemien rechtlich möglich werden. Ein Streaming im Rathaussaal gewährleiste die Öffentlichkeit. Wenn die Ausschussmitglieder dem Beschluss zustimmen, werden die Gemeindevertretern am Donnerstag, 5. November, entscheiden.